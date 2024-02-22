Бундестаг знову провалив голосування щодо далекобійних ракет Taurus для України

"За" проголосували 182 депутати, проти – 480, утрималися – п'ятеро. Минулого тижня канцлер Шольц казав, що для передавання потрібен "кращий момент"

Ракета Taurus (Скриншот)

Бундестаг знову провалив голосування за проєкт резолюції щодо постачання в Україну далекобійних ракет Taurus. Про це повідомило видання Die Welt.

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Пропозиція, внесена парламентською групою Християнського демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу, не була підтримана. Журналісти зазначають, що саме "Тауруси" у документі не були прямо згадані, але всі характеристики вказаної там далекобійної зброї підпадали під них.

"За" проголосували 182 депутати, проти – 480, утрималися – п'ятеро.

Після першого голосування, яке відбулося 17 січня, нардеп від СН Єгор Чернєв заявив, що план внести на розгляд Бундестагу спільний законопроєкт усіх фракцій залишається в силі і, найімовірніше, голосування за нього відбудеться до 22 лютого.

20 лютого Чернєв написав у Facebook: "Найближчими днями у Бундестазі завдяки нашим друзям, які організували цілу кампанію за нашим проханням, має бути проголосовано пропозицію щодо нового пакету допомоги Україні, який включатиме "системи дальньої дії". Тобто Тауруси. У ці дні працюватиму у Берліні над тим, щоб схилити на наш бік тих, хто ще сумнівається".

Раніше у Бундестазі висловлювали побоювання щодо ідеї надання Україні Taurus – мовляв, у разі передавання ракет у Німеччині вони "зникнуть", а Берлін наразі нібито не має можливості виробляти Taurus в осяжному майбутньому. Виробник Taurus спростував це – заявив, що зможе у найкоротші терміни поповнити запаси.

ДОВІДКА Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland і шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – близько €1 млн. На озброєнні у ФРН – щонайменше 500 ракет, в Іспанії – кілька десятків. Є кілька варіантів Taurus, зокрема полегшена KEPD-150. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland і шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – близько €1 млн. На озброєнні у ФРН – щонайменше 500 ракет, в Іспанії – кілька десятків. Є кілька варіантів Taurus, зокрема полегшена KEPD-150.

На тлі інформаційного шуму в західних ЗМІ про "повільний" контрнаступ ЗСУ в умовах повної переваги РФ у повітрі та тотального мінування території штурмів Німеччина продовжувала послідовно відмовлятися надавати ЗСУ крилаті ракети Taurus.

У жовтні 2023 року канцлер Німеччини Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме запитання по-іншому. Каже: потрібен найкращий момент для цього.

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