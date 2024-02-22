Бундестаг снова провалил голосование по дальнобойным ракетам Taurus для Украины

"За" проголосовали 182 депутата, против – 480, воздержались – пятеро. На прошлой неделе канцлер Шольц говорил, что для передачи нужен "лучший момент"

Ракета Taurus (Скриншот)

Бундестаг снова провалил голосование за проект резолюции по поставкам в Украину дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщило издание Die Welt.

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Предложение, внесенное парламентской группой Христианского демократического союза и Христианско-социального союза, не было поддержано. Журналисты отмечают, что именно "Таурусы" в документе не были упомянуты прямо, но все характеристики указанного там дальнобойного оружия подпадали под них.

"За" проголосовали 182 депутата, против – 480, воздержались – пятеро.

После первого голосования, состоявшегося 17 января, нардеп от СН Егор Чернев заявил, что план внести на рассмотрение Бундестага общий законопроект всех фракций остается в силе и, вероятнее всего, голосование за него состоится до 22 февраля.

20 февраля Чернев написал в Facebook: "В ближайшие дни в Бундестаге благодаря нашим друзьям, которые организовали целую кампанию по нашей просьбе, должно быть проголосовано предложение о новом пакете помощи Украине, который будет включать "системы дальнего действия". То есть Таурусы. В эти дни буду работать в Берлине над тем, чтобы склонить на нашу сторону сомневающихся".

Ранее в Бундестаге высказывали опасения по поводу идеи предоставления Украине Taurus – мол, в случае передачи ракет в Германии они "исчезнут", а у Берлина вроде бы нет возможности производить Taurus в обозримом будущем. Производитель Taurus опроверг это – заявил, что сможет в кратчайшие сроки пополнить запасы.

СПРАВКА Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Ракета разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – около €1 млн. На вооружении у ФРГ – не менее 500 ракет, в Испании – несколько десятков. Есть несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Ракета разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – около €1 млн. На вооружении у ФРГ – не менее 500 ракет, в Испании – несколько десятков. Есть несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150.

На фоне информационного шума в западных СМИ о "медленном" контрнаступлении ВСУ в условиях полного превосходства РФ в воздухе и тотального минирования территории штурмов Германия продолжала последовательно отказываться предоставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.

В октябре 2023 года канцлер Германии Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Говорит: нужен самый подходящий момент для этого.

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