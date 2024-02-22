Бундестаг снова провалил голосование по дальнобойным ракетам Taurus для Украины
Бундестаг снова провалил голосование за проект резолюции по поставкам в Украину дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщило издание Die Welt.
Предложение, внесенное парламентской группой Христианского демократического союза и Христианско-социального союза, не было поддержано. Журналисты отмечают, что именно "Таурусы" в документе не были упомянуты прямо, но все характеристики указанного там дальнобойного оружия подпадали под них.
"За" проголосовали 182 депутата, против – 480, воздержались – пятеро.
После первого голосования, состоявшегося 17 января, нардеп от СН Егор Чернев заявил, что план внести на рассмотрение Бундестага общий законопроект всех фракций остается в силе и, вероятнее всего, голосование за него состоится до 22 февраля.
20 февраля Чернев написал в Facebook: "В ближайшие дни в Бундестаге благодаря нашим друзьям, которые организовали целую кампанию по нашей просьбе, должно быть проголосовано предложение о новом пакете помощи Украине, который будет включать "системы дальнего действия". То есть Таурусы. В эти дни буду работать в Берлине над тем, чтобы склонить на нашу сторону сомневающихся".
Ранее в Бундестаге высказывали опасения по поводу идеи предоставления Украине Taurus – мол, в случае передачи ракет в Германии они "исчезнут", а у Берлина вроде бы нет возможности производить Taurus в обозримом будущем. Производитель Taurus опроверг это – заявил, что сможет в кратчайшие сроки пополнить запасы.
- На фоне информационного шума в западных СМИ о "медленном" контрнаступлении ВСУ в условиях полного превосходства РФ в воздухе и тотального минирования территории штурмов Германия продолжала последовательно отказываться предоставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.
- В октябре 2023 года канцлер Германии Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".
- Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Говорит: нужен самый подходящий момент для этого.
Читайте также: Вице-президент Бундестага в Украине: Крылатые ракеты Taurus должны быть предоставлены