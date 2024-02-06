Дев'ять головних новин України та світу на 19:00 6 лютого

Справа щодо стеження за Bihus.Info, спецоперація "Цитадель", візит Борреля до України та інші новини

Василь Малюк (Фото: ОП)

1. ЗСУ: З початку великої війни Україна вивела з ладу 33% Чорноморського флоту Росії. З початку російського повномасштабного вторгнення, українські військові вивели з ладу близько 33% Чорноморського флоту Росії. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України (детальніше).

2. ВРП відсторонила ексголову Верховного суду Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня. Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя, його підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі - $2,7 млн (~101,5 млн грн) (детальніше).

3. В Україну прибув глава дипломатії ЄС Боррель – це його четвертий візит із початку великої війни. Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прибув з офіційним візитом до Києва. Він повідомив, що прибув для обговорення "непохитної підтримки" ЄС для України (детальніше).

4. Розслідування Bihus.Info. Верховна Рада викликає на доповідь голову СБУ Малюка. Депутати ухвалили рішення 159 голосами "за" про виклик голови Служби безпеки України Василя Малюка в Раду для доповіді щодо прослуховування спецслужбою журналістів проєкту Bihus.Info (детальніше).

5. Глава СБУ Малюк відреагував на атаки на журналістів: Такі дії є неприпустимими. Очільник Служби безпеки України Василь Малюк публічно відреагував на стеження за журналістами проєкту Bihus.info з боку його підлеглих. Він заявив, що такі дії є неприпустимими й вони "викликають справжнє обурення" (детальніше).

6. Справу щодо стеження за журналістами Bihus.Info передали ДБР – раніше розслідувала СБУ. Офіс генерального прокурора доручив Державному бюро розслідувань справу про стеження за журналістами проєкту Bihus.Info. Раніше розслідування проводила Служба безпеки України (детальніше).

7. ССО провели спецоперацію "Цитадель" у Чорному морі: підірвано важливий об'єкт РФ – відео. Сили спецоперацій провели у Чорному морі спецоперацію "Цитадель", внаслідок якої було підірвано радіолокаційну станцію окупантів та захоплено важливе обладнання (детальніше).

8. Міжнародні резерви України без грошей США і Євросоюзу скоротились на $2 млрд. Міжнародні резерви України в січні скоротилися на 4,9% – з $40,51 млрд до $38,52 млрд станом на 1 лютого 2024 року. Таке сильне скорочення пов'язане зі зменшенням надходжень від міжнародних партнерів, пояснив Національний банк України (детальніше).

9. Підозрюваному в запереченні агресії Росії митрополиту УПЦ МП послабили запобіжний захід. Очільнику Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату митрополиту Феодосію (Денису Снігірьову) послабили запобіжний захід – нічний домашній арешт скоротили на дві години на добу (детальніше).

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