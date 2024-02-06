Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 6 февраля

Дело о слежке за Bihus.Info, спецоперация "Цитадель", визит Борреля в Украину и другие новости

Василий Малюк (Фото: ОП)

1. ВСУ: С начала большой войны Украина вывела из строя 33% Черноморского флота России. С начала российского полномасштабного вторжения украинские военные вывели из строя около 33% Черноморского флота России. Об этом сообщило управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (подробнее).

2. ВСП отстранил экс-председателя Верховного суда Князева от осуществления правосудия до 6 апреля. Высший совет правосудия временно отстранил бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева от совершения правосудия, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере – $2,7 млн (~101,5 млн грн) (подробнее).

3. В Украину прибыл глава дипломатии ЕС Боррель – это его четвертый визит с начала войны. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл с официальным визитом в Киев. Он сообщил, что прибыл для обсуждения "непреклонной поддержки" ЕС для Украины (подробнее).

4. Расследование Bihus.Info. Верховная Рада вызывает на доклад главу СБУ Малюка. Депутаты приняли решение 159 голосами "за" о вызове главы Службы безопасности Украины Василия Малюка в Раду для доклада о прослушивании спецслужбой журналистов проекта Bihus.Info (подробнее).

5. Глава СБУ Малюк отреагировал на атаки на журналистов: Такие действия недопустимы. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк публично отреагировал на слежку за журналистами проекта Bihus.info со стороны его подчиненных. Он заявил, что такие действия недопустимы и они "вызывают настоящее возмущение" (подробнее).

6. Дело по слежке за журналистами Bihus.Info передали ГБР – ранее расследовала СБУ. Офис генерального прокурора поручил Государственному бюро расследований дело о слежке за журналистами проекта Bihus.Info. Ранее расследование проводила Служба безопасности Украины (подробнее).

7. ССО провели спецоперацию "Цитадель" в Черном море: подорван важный объект РФ – видео. Силы спецопераций провели в Черном море спецоперацию "Цитадель", в результате которой была взорвана радиолокационная станция оккупантов и захвачено важное оборудование (подробнее).

8. Международные резервы Украины без денег США и Евросоюза сократились на $2 млрд. Международные резервы Украины в январе сократились на 4,9% – с $40,51 млрд до $38,52 млрд по состоянию на 1 февраля 2024 года. Такое сильное сокращение связано с уменьшением поступлений от международных партнеров, пояснил Национальный банк Украины (подробнее).

9. Подозреваемому в отрицании агрессии России митрополиту УПЦ МП ослабили меру пресечения. Главе Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиту Феодосию (Денису Снигиреву) ослабили меру пресечения – ночной домашний арест сократили на два часа в сутки (подробнее).

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