"Хочемо вивести їх із зони комфорту". Буданов назвав три мети ударів дронами по об'єктах РФ
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів журналістам західного видання The Economist, з якою метою Україна завдає ударів безпілотниками по об'єктах на території Росії. За його словами, є три основні цілі.
Першою метою Буданов назвав виснаження російської системи протиповітряної оборони.
Друга ціль полягає в тому, щоб вивести з ладу військовий транспорт та бомбардувальники країни-агресорки.
Третя - завдати шкоди військовим виробничим об'єктам. Для того аби співрозмовники зрозуміли, про що йдеться, начальник ГУР навів приклад нещодавнього удару по заводу з виробництва ракетного палива у Тверській області.
"Ми хочемо вивести їх із зони комфорту", – підсумував Буданов.
Окрім прагматичних цілей Буданов назвав ще й вторинні – як-от посіяти паніку серед росіян і порушити нормальні економічні відносини всередині Росії. Щоб проілюструвати й це, розвідник згадав щоденне закриття аеропортів у Москві та Санкт-Петербурзі.
- 21 серпня 2023 року представник ГУР підтвердив LIGA.net, що на російському аеродромі Шайковка унаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак.
- З 29 на 30 серпня сталася найбільш руйнівна атака на тили Росії: горіли літаки на аеродромі в Пскові, був приліт по в/ч ГРУ і заводу мікроелектроніки, вибухи в інших місцях. ГУР підтверджує знищення чотирьох Іл-76.
- Російський добровольчий корпус взяв на себе відповідальність за спільну з СБУ атаку на аеродром під Курськом.
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