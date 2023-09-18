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"Хочемо вивести їх із зони комфорту". Буданов назвав три мети ударів дронами по об'єктах РФ

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 11:09
Кирило Буданов (Скриншот)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів журналістам західного видання The Economist, з якою метою Україна завдає ударів безпілотниками по об'єктах на території Росії. За його словами, є три основні цілі.

Першою метою Буданов назвав виснаження російської системи протиповітряної оборони.

Друга ціль полягає в тому, щоб вивести з ладу військовий транспорт та бомбардувальники країни-агресорки.

Третя - завдати шкоди військовим виробничим об'єктам. Для того аби співрозмовники зрозуміли, про що йдеться, начальник ГУР навів приклад нещодавнього удару по заводу з виробництва ракетного палива у Тверській області.

"Ми хочемо вивести їх із зони комфорту", – підсумував Буданов.

Окрім прагматичних цілей Буданов назвав ще й вторинні – як-от посіяти паніку серед росіян і порушити нормальні економічні відносини всередині Росії. Щоб проілюструвати й це, розвідник згадав щоденне закриття аеропортів у Москві та Санкт-Петербурзі.

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Мілана Головань
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