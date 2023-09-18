"Хотим вывести их из зоны комфорта". Буданов назвал три цели ударов дронами по объектам РФ
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал журналистам западного издания The Economist, с какой целью Украина наносит удары беспилотниками по объектам на территории России. По его словам, есть три основных цели.
Первой целью Буданов назвал истощение российской системы противовоздушной обороны.
Вторая цель состоит в том, чтобы вывести из строя военный транспорт и бомбардировщики страны-агрессора.
Третья – нанести вред военным производственным объектам. Для того чтобы собеседники поняли, о чем идет речь, начальник ГУР привел пример недавнего удара по заводу по производству ракетного топлива в Тверской области.
"Мы хотим вывести их из зоны комфорта", – подытожил Буданов.
Кроме прагматических целей Буданов назвал еще и вторичные – например, посеять панику среди россиян и нарушить нормальные экономические отношения внутри России. Чтобы проиллюстрировать это, разведчик вспомнил ежедневное закрытие аэропортов в Москве и Санкт-Петербурге.
- 21 августа 2023 года представитель ГУР подтвердил LIGA.net, что на российском аэродроме Шайковка в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет.
- С 29 на 30 августа произошла самая разрушительная атака на тылы России: горели самолеты на аэродроме в Пскове, был прилет по в/ч ГРУ и заводу микроэлектроники, взрывы в других местах. ГУР подтверждает уничтожение четырех Ил-76.
- Российский добровольческий корпус взял на себя ответственность за совместную с СБУ атаку на аэродром под Курском.
Смотрите также: По самолетам Ил-76 в Пскове ударили украинским оружием – уникальное видео поражения
Комментарии