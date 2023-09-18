"Хотим вывести их из зоны комфорта". Буданов назвал три цели ударов дронами по объектам РФ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал журналистам западного издания The Economist, с какой целью Украина наносит удары беспилотниками по объектам на территории России. По его словам, есть три основных цели.

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Первой целью Буданов назвал истощение российской системы противовоздушной обороны.

Вторая цель состоит в том, чтобы вывести из строя военный транспорт и бомбардировщики страны-агрессора.

Третья – нанести вред военным производственным объектам. Для того чтобы собеседники поняли, о чем идет речь, начальник ГУР привел пример недавнего удара по заводу по производству ракетного топлива в Тверской области.

"Мы хотим вывести их из зоны комфорта", – подытожил Буданов.

Кроме прагматических целей Буданов назвал еще и вторичные – например, посеять панику среди россиян и нарушить нормальные экономические отношения внутри России. Чтобы проиллюстрировать это, разведчик вспомнил ежедневное закрытие аэропортов в Москве и Санкт-Петербурге.

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