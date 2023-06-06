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Зеленський провів термінове засідання РНБО щодо підриву Росією Каховської ГЕС: що вирішено

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06.06.2023, 11:45
Зеленський провів термінове засідання РНБО щодо підриву Росією Каховської ГЕС: що вирішено - Фото
Фото: Офіс президента

На терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони після руйнування Росією дамби Каховської ГЕС та масштабного затоплення території України через це узгоджено комплекс міжнародних заходів та заходів безпеки, щоб притягнути країну-окупанта до відповідальності за цей теракт. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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"До жорсткої відповідальності", – наголосив він.

Внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС було здійснено о 02:50 ночі, уточнив глава держави.

Він підтвердив раніше поширену інформацію, що у зоні підтоплення – близько 80 населених пунктів.

Наразі триває евакуація з районів ризику, службам поставлене завдання забезпечити питною водою усі міста та села, яким постачали воду з Каховського водосховища.

За словами Зеленського, у ліквідації наслідків російського акту екоциду "задіяні всі служби, військові, уряд та Офіс".

В засіданні взяв участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Всі оперативні новини про підрив ГЕС, евакуацію, термінові заходи та реакцію міжнародної спільноти – у нашій хроніці.

ДОВІДКА. Ще 20 жовтня 2022 року президент Зеленський у Єврораді заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на ГЕС, і окупанти "все підготували" для теракту. Секретар РНБО Данілов заявив, що якщо росіяни підірвуть дамбу, це призведе до катастрофи "з великою кількістю жертв", а окупований Крим буде відрізано від водопостачання. У жовтні речниця ОК "Південь" Гуменюк заявила, що факт мінування відомий, росіяни залишають можливість підриву "на крайній випадок". У листопаді Зеленський попередив Москву, що якщо вона спробує підірвати ГЕС, це означатиме "оголошення війни усьому світу".

Читайте також: Мери Дніпра та Кривого Рогу — містянам про наслідки підриву ГЕС: Не панікуйте, вода є

Євген Пилипенко
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Володимир ЗеленськийРНБОкаховська геснова каховка
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