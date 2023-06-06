Зеленський провів термінове засідання РНБО щодо підриву Росією Каховської ГЕС: що вирішено

На терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони після руйнування Росією дамби Каховської ГЕС та масштабного затоплення території України через це узгоджено комплекс міжнародних заходів та заходів безпеки, щоб притягнути країну-окупанта до відповідальності за цей теракт. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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"До жорсткої відповідальності", – наголосив він.

Внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС було здійснено о 02:50 ночі, уточнив глава держави.

Він підтвердив раніше поширену інформацію, що у зоні підтоплення – близько 80 населених пунктів.

Наразі триває евакуація з районів ризику, службам поставлене завдання забезпечити питною водою усі міста та села, яким постачали воду з Каховського водосховища.

За словами Зеленського, у ліквідації наслідків російського акту екоциду "задіяні всі служби, військові, уряд та Офіс".

В засіданні взяв участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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