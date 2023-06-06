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Зеленский провел срочное заседание СНБО о подрыве Россией Каховской ГЭС: что решено

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 11:45
Зеленский провел срочное заседание СНБО о подрыве Россией Каховской ГЭС: что решено - Фото
Фото: Офис президента

На срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны после разрушения Россией дамбы Каховской ГЭС и масштабного затопления территории Украины из-за этого согласован комплекс международных мер и мер безопасности, чтобы привлечь страну-оккупанта к ответственности за этот теракт. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"К жесткой ответственности", – подчеркнул он.

Внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС был осуществлен в 02:50 ночи, уточнил глава государства.

Он подтвердил ранее распространенную информацию, что в зоне подтопления – около 80 населенных пунктов.

Сейчас продолжается эвакуация из районов риска, службам поставлена задача обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища.

По словам Зеленского, в ликвидации последствий российского акта экоцида "задействованы все службы, военные, правительство и Офис".

В заседании принял участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Новость дополняется...

Все оперативные новости об подрыве ГЭС, эвакуации, срочных мерах и реакции международного сообщества – в нашей хронике.

СПРАВКА. Еще 20 октября 2022 года президент Зеленский в Евросовете заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на ГЭС, и оккупанты "все подготовили" для теракта. Секретарь СНБО Данилов заявил, что если россияне взорвут дамбу, это приведет к катастрофе "с большим количеством жертв", а оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения. В октябре спикер ОК "Юг" Гуменюк заявила, что факт минирования известен, россияне оставляют возможность подрыва "на крайний случай". В ноябре Зеленский предупредил Москву, что если она попытается взорвать ГЭС, это будет означать "объявление войны всему миру".

Читайте также: Мэры Днепра и Кривого Рога — горожанам о последствиях подрыва ГЭС: Не паникуйте, вода есть

Євген Пилипенко
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