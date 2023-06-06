Зеленский провел срочное заседание СНБО о подрыве Россией Каховской ГЭС: что решено
На срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны после разрушения Россией дамбы Каховской ГЭС и масштабного затопления территории Украины из-за этого согласован комплекс международных мер и мер безопасности, чтобы привлечь страну-оккупанта к ответственности за этот теракт. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"К жесткой ответственности", – подчеркнул он.
Внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС был осуществлен в 02:50 ночи, уточнил глава государства.
Он подтвердил ранее распространенную информацию, что в зоне подтопления – около 80 населенных пунктов.
Сейчас продолжается эвакуация из районов риска, службам поставлена задача обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища.
По словам Зеленского, в ликвидации последствий российского акта экоцида "задействованы все службы, военные, правительство и Офис".
В заседании принял участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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