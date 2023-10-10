Іранський лідер Алі Хаменеї "цілує в лоб і руки" терористів ХАМАС за напад на Ізраїль

Вищий керівник Ірану Алі Хаменеї схвально відгукнувся про атаку терористів ХАМАС на Ізраїль та їхні звірства проти громадян цієї країни. Цитати аятоли поширив його офіційний обліковий запис у соцмережі Х бізнесмена Ілона Маска.

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Як висловився іранський лідер, насильницька атака проти ізраїльтян, яку він назвав "героїчним подвигом", — це "непоправна поразка сіоністського режиму у військовому плані та у плані розвідки".

"Ми цілуємо в лоб і цілуємо руки розумних та талановитих проєктувальників операції "Буря Аль-Акси" та палестинської молоді і пишаємося ними", — пише Хаменеї.

ДОВІДКА. З вечора 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі було введено . З вечора 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі було введено надзвичайний стан через масштабну атаку терористів ХАМАС із сектору Гази, пізніше уряд офіційно оголосив про стан війни . Були тисячі ракетних ударів, бойовики прорвалися до прикордонних районів на півдні Ізраїлю. Ізраїль розпочав бомбардування Гази та оголосив про тотальну блокаду сектора. На ранок 10 жовтня загинуло щонайменше 900 людей, у Газі — понад 700. Поранених та травмованих — тисячі. Терористи захопили щонайменше 150 заручників. 8 жовтня стало відомо, що серед заручників були громадяни США

Він заявив, що твердження, що за атакою стоять не лише палестинці, — це "пустослів'я".

Ця заява Хаменеї з'явилася невдовзі після того, як 10 жовтня топгенерал США Чарльз Браун "голосно і чітко" застеріг Іран від підтримки терористів ХАМАС.

Президент Зеленський натякнув, що Іран може бути причетний до атаки на Ізраїль.

10 жовтня в Білому домі заявили, що Іран "є співучасником", хоча США не мають доказів, які вказують на його пряму участь в атаках на Ізраїль.

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