Иранский лидер Хаменеи "целует в лоб и руки" террористов ХАМАС за нападение на Израиль

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи одобрительно отозвался об атаке террористов ХАМАС на Израиль и их зверствах против граждан этой страны. Цитаты аятоллы распространил его официальный аккаунт в соцсети Х бизнесмена Илона Маска.

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Как выразился иранский лидер, насильственная атака против израильтян, которую он назвал "героическим подвигом", — это "непоправимое поражение сионистского режима в военном плане и в плане разведки".

"Мы целуем в лоб и целуем руки умных и талантливых проектировщиков операции "Буря Аль-Аксы" и палестинской молодежи и гордимся ими", — пишет Хаменеи.

СПРАВКА. С вечера 7 октября 2023 года в Израиле было введено — тысячи. Террористы захватили не менее 150 заложников. 8 октября стало известно, что среди заложников . С вечера 7 октября 2023 года в Израиле было введено чрезвычайное положение из-за масштабной атаки террористов ХАМАС из сектора Газа, позднее правительство официально объявило о состоянии войны . Были тысячи ракетных ударов, боевики прорвались в приграничные районы на юге Израиля. Израиль начал бомбардировку Газы и объявил о тотальной блокаде сектора. На утро 10 октября погибли по меньшей мере 900 человек, в Газе — свыше 700. Раненых и травмированныхтысячи. Террористы захватили не менее 150 заложников. 8 октября стало известно, что среди заложников были граждане США

Он заявил, что утверждения, что за атакой стоят не только палестинцы, — это "пустословие".

Это заявление Хаменеи последовало вскоре после того, как 10 октября топ-генерал США Чарльз Браун "громко и четко" предостерег Иран от поддержки террористов ХАМАС.

Президент Зеленский намекнул, что Иран может быть причастен к атаке на Израиль.

10 октября в Белом доме заявили, что Иран "является соучастником", хотя у США нет улик, указывающих на прямое его участие в атаках на Израиль.

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