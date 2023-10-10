Иранский лидер Хаменеи "целует в лоб и руки" террористов ХАМАС за нападение на Израиль
Высший руководитель Ирана Али Хаменеи одобрительно отозвался об атаке террористов ХАМАС на Израиль и их зверствах против граждан этой страны. Цитаты аятоллы распространил его официальный аккаунт в соцсети Х бизнесмена Илона Маска.
Как выразился иранский лидер, насильственная атака против израильтян, которую он назвал "героическим подвигом", — это "непоправимое поражение сионистского режима в военном плане и в плане разведки".
"Мы целуем в лоб и целуем руки умных и талантливых проектировщиков операции "Буря Аль-Аксы" и палестинской молодежи и гордимся ими", — пишет Хаменеи.
Он заявил, что утверждения, что за атакой стоят не только палестинцы, — это "пустословие".
Это заявление Хаменеи последовало вскоре после того, как 10 октября топ-генерал США Чарльз Браун "громко и четко" предостерег Иран от поддержки террористов ХАМАС.
- Президент Зеленский намекнул, что Иран может быть причастен к атаке на Израиль.
- 10 октября в Белом доме заявили, что Иран "является соучастником", хотя у США нет улик, указывающих на прямое его участие в атаках на Израиль.
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