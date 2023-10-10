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Иранский лидер Хаменеи "целует в лоб и руки" террористов ХАМАС за нападение на Израиль

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 12:55
Иранский лидер Хаменеи
Али Хаменеи (фото - прес-служба аятоллы)

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи одобрительно отозвался об атаке террористов ХАМАС на Израиль и их зверствах против граждан этой страны. Цитаты аятоллы распространил его официальный аккаунт в соцсети Х бизнесмена Илона Маска.

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Как выразился иранский лидер, насильственная атака против израильтян, которую он назвал "героическим подвигом", — это "непоправимое поражение сионистского режима в военном плане и в плане разведки".

"Мы целуем в лоб и целуем руки умных и талантливых проектировщиков операции "Буря Аль-Аксы" и палестинской молодежи и гордимся ими", — пишет Хаменеи.

СПРАВКА. С вечера 7 октября 2023 года в Израиле было введено чрезвычайное положение из-за масштабной атаки террористов ХАМАС из сектора Газа, позднее правительство официально объявило о состоянии войны. Были тысячи ракетных ударов, боевики прорвались в приграничные районы на юге Израиля. Израиль начал бомбардировку Газы и объявил о тотальной блокаде сектора. На утро 10 октября погибли по меньшей мере 900 человек, в Газе — свыше 700. Раненых и травмированных — тысячи. Террористы захватили не менее 150 заложников. 8 октября стало известно, что среди заложников были граждане США.

Он заявил, что утверждения, что за атакой стоят не только палестинцы, — это "пустословие".

Это заявление Хаменеи последовало вскоре после того, как 10 октября топ-генерал США Чарльз Браун "громко и четко" предостерег Иран от поддержки террористов ХАМАС.

Євген Пилипенко
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