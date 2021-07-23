Вполне возможно, что происхождение коронавируса SARS-CoV-2, который вызвал пандемию и унес только официально уже свыше 4 млн жизней, так и останется загадкой. Об этом Национальному общественному радио США заявил директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вероятно, никогда не сможем прийти к окончательному заключению. <...> Это возможно, как и с многими вещами, по которым мы, вероятно, никогда не придем к четким выводам", – сказал Бернс.

Он посетовал, что власти КНР изначально "не демонстрировали прозрачность" и не сотрудничали с расследованием ВОЗ "в полной мере", а вчера заявили, что могут отказаться от сотрудничества на дальнейших этапах.

"Это очень прискорбно", – добавил Бернс.

Глава ЦРУ сказал, что на вопрос о вероятности утечки коронавируса из лаборатории в Ухане на сегодня "честный ответ – мы не можем предложить окончательный вывод", и добавил, что "мы очень усердно работаем над этим".

Бернс уверен, что максимально докопаться до истины важно, чтобы, если случится какая-то еще вспышка инфекции, "предотвратить еще один пандемический кризис такого масштаба".

Читайте также: Китай против нового этапа изучения происхождения COVID-19 – такого, как предложила ВОЗ

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.