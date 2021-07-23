Пандемия | Байден просил спецслужбы найти источник "короны". Директор ЦРУ разводит руками
Вполне возможно, что происхождение коронавируса SARS-CoV-2, который вызвал пандемию и унес только официально уже свыше 4 млн жизней, так и останется загадкой. Об этом Национальному общественному радио США заявил директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс.
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"Вероятно, никогда не сможем прийти к окончательному заключению. <...> Это возможно, как и с многими вещами, по которым мы, вероятно, никогда не придем к четким выводам", – сказал Бернс.
Он посетовал, что власти КНР изначально "не демонстрировали прозрачность" и не сотрудничали с расследованием ВОЗ "в полной мере", а вчера заявили, что могут отказаться от сотрудничества на дальнейших этапах.
"Это очень прискорбно", – добавил Бернс.
Глава ЦРУ сказал, что на вопрос о вероятности утечки коронавируса из лаборатории в Ухане на сегодня "честный ответ – мы не можем предложить окончательный вывод", и добавил, что "мы очень усердно работаем над этим".
Бернс уверен, что максимально докопаться до истины важно, чтобы, если случится какая-то еще вспышка инфекции, "предотвратить еще один пандемический кризис такого масштаба".
- В конце 2019-го в Ухане началась вспышка заболевания COVID-19. На начало лета 2021 года от болезни только официально умерли более 4,1 млн человек, в реальности же картина, считают эксперты, куда хуже.
- В мае 2020-го ученые сообщили, что в природе найден "ближайший родственник" SARS-CoV-2, а в марте 2021-го – еще один. Позднее выяснилось, что всего одна мутация – и коронавирус летучих мышей научился заражать человека.
- Ученые проверили кал и рот летучих мышей на юге РФ. Тоже нашли "родственников" SARS-CoV-2.
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