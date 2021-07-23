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Пандемия | Байден просил спецслужбы найти источник "короны". Директор ЦРУ разводит руками

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 12:21
Байден просил спецслужбы найти источник
Уильям Бернс (фото — ЕРА)

Вполне возможно, что происхождение коронавируса SARS-CoV-2, который вызвал пандемию и унес только официально уже свыше 4 млн жизней, так и останется загадкой. Об этом Национальному общественному радио США заявил директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс.

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"Вероятно, никогда не сможем прийти к окончательному заключению. <...> Это возможно, как и с многими вещами, по которым мы, вероятно, никогда не придем к четким выводам", – сказал Бернс.

Он посетовал, что власти КНР изначально "не демонстрировали прозрачность" и не сотрудничали с расследованием ВОЗ "в полной мере", а вчера заявили, что могут отказаться от сотрудничества на дальнейших этапах.

"Это очень прискорбно", – добавил Бернс.

СПРАВКА. В январе 2021-го, более чем через год после появления первых случаев COVID-19 в Китае, эксперты ВОЗ посетили Ухань и местный институт вирусологии (WIV). В их отчете указано, что, скорее всего, вирус от диких животных через какое-то звено передался человеку, а утечка из WIV "крайне маловероятна". Это вызвало скепсис США и других стран, так как власти КНР не дали ученым проверить образцы в WIV и отказали в доступе к другим данным. Президент США Байден в мае поручил спецслужбам найти источник "короны" и дать результат до осени. В июне ВОЗ заявила, что утечку из WIV рано исключать. Пекин возмущается, что Запад "политизирует" происхождение SARS-CoV-2, умышленно стигматизирует КНР и не желает "проверить теорию, что коронавирус завезли в Ухань".

Глава ЦРУ сказал, что на вопрос о вероятности утечки коронавируса из лаборатории в Ухане на сегодня "честный ответ – мы не можем предложить окончательный вывод", и добавил, что "мы очень усердно работаем над этим".

Бернс уверен, что максимально докопаться до истины важно, чтобы, если случится какая-то еще вспышка инфекции, "предотвратить еще один пандемический кризис такого масштаба".

Читайте также: Китай против нового этапа изучения происхождения COVID-19 – такого, как предложила ВОЗ

Евгений Пилипенко
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Китай разведка цру ВОЗ утечка инфекция происхождение летучие мыши ухань коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2 Институт вирусологии Уильям Бернс
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