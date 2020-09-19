Берлин, Париж и Лондон не поддержали США в вопросе возобновления санкции против Ирана
Вашингтон вышел из соглашения по ядерной программе Ирана, поэтому его решения по возобновлению санкций не имеют юридической силы
Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение США возобновить санкции против Ирана после 20 сентября. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на письмо постпредов этих стран в ООН, адресованное Совбезу ООН.
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Как отмечается, три европейские страны - Великобритания, Франция и Германия (так называемая Евротройка) – вопреки позиции США отказались возобновлять санкции против Тегерана, снятые после подписания соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году.
В письме указывается, что любые решения или действия со стороны США, направленные на активацию механизма по восстановлению санкций ООН против Ирана, не будут иметь юридической силы из-за выхода Вашингтона из соглашения по ядерной программе Ирана.
Механизм восстановления санкций был заложен в резолюции 2231 Совбеза ООН, которой ратифицировали ядерное соглашение с Ираном, подписанное в 2015 году. Согласно этому пункту, в случае невыполнения условий соглашения любой из ее участников может требовать восстановления штрафных мер и другие стороны не могут наложить вето на это требование.
Однако из-за одностороннего выхода США из соглашения в 2018 году Евротройка считает, что Вашингтон больше не имеет правовой возможности требовать восстановления санкций ООН против Тегерана.
В Белом доме убеждены, что формально Вашингтон вправе воспользоваться этим механизмом, поскольку участвовал в подписании резолюции.
Пока неясно, каким образом США смогут запустить этот механизм, если большинство стран в Совбезе ООН не поддерживают Вашингтон в этом вопросе.
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- 5 января Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами.
- 7 января Иран заявил, что считает, что ядерная сделка 2015 года не утратила силу, несмотря на отступление Тегерана от части его положений.
- 16 января Рухани сказал, что Иран сейчас обогащает больше урана, чем до того, как была заключена ядерная сделка.
- 22 января Рухани заявил, что Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием, вне зависимости от того, участвует он в ядерной сделке или нет.
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