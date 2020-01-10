Boeing 737. Офис генпрокурора запросил у Канады данные о "ракете"

Офис генпрокурора обратился к Канаде с просьбой передать имеющуюся информацию о том, что украинский лайнер Boeing 737 могла сбить ракета ПВО Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Вчера канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что по данным их спецслужб, самолет был сбит иранской ракетой ПВО класса земля-воздух.
Смотрите также: NYT опубликовал видео возможного попадания ракеты в Boeing
Реагируя на это, сегодня президент Владимир Зеленский заявил: версия о ракете ПВО "не исключается, но на сегодня не является подтвержденной", и призвал Запад поделиться разведданными.