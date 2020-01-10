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Boeing 737. Офис генпрокурора запросил у Канады данные о "ракете"

Boeing 737. Офис генпрокурора запросил у Канады данные о "ракете" - Фото
Генпрокуратура (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.01.2020, 11:51

Из ведомства Руслана Рябошапки написали письмо в Оттаву

Офис генпрокурора обратился к Канаде с просьбой передать имеющуюся информацию о том, что украинский лайнер Boeing 737 могла сбить ракета ПВО Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вчера канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что по данным их спецслужб, самолет был сбит иранской ракетой ПВО класса земля-воздух.

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Реагируя на это, сегодня президент Владимир Зеленский заявил: версия о ракете ПВО "не исключается, но на сегодня не является подтвержденной", и призвал Запад поделиться разведданными.

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