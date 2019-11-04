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"Жульничество!" Трамп отверг письменные показания обличителя

"Жульничество!" Трамп отверг письменные показания обличителя - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
04.11.2019, 18:16

Президент США требует личной дачи показаний человеком, благодаря которому возник скандал, приведший к расследованию об импичменте

Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемым предложение осведомителя, который обнародовал информацию о звонке Трампа президенту Владимиру Зеленскому, дать письменные показания республиканцам. Об этом Трамп заявил в Twitter.

"Обличитель дал ложную информацию и имел дело с коррумпированным политиком Шиффом. Он должен явиться для дачи показаний. Письменные ответы неприемлемы! Где второй обличитель? Он исчез после того, как я опубликовал расшифровку. Он вообще существовал? Где информатор? Жульничество!" - написал Трамп.

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Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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