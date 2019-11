"Жульничество!" Трамп отверг письменные показания обличителя

Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемым предложение осведомителя, который обнародовал информацию о звонке Трампа президенту Владимиру Зеленскому, дать письменные показания республиканцам. Об этом Трамп заявил в Twitter.

"Обличитель дал ложную информацию и имел дело с коррумпированным политиком Шиффом. Он должен явиться для дачи показаний. Письменные ответы неприемлемы! Где второй обличитель? Он исчез после того, как я опубликовал расшифровку. Он вообще существовал? Где информатор? Жульничество!" - написал Трамп.

Читайте также: Байден уверенно опережает Трампа в опросе - Fox News

The Whistleblower gave false information & dealt with corrupt politician Schiff. He must be brought forward to testify. Written answers not acceptable! Where is the 2nd Whistleblower? He disappeared after I released the transcript. Does he even exist? Where is the informant? Con!