"Жульничество!" Трамп отверг письменные показания обличителя

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемым предложение осведомителя, который обнародовал информацию о звонке Трампа президенту Владимиру Зеленскому, дать письменные показания республиканцам. Об этом Трамп заявил в Twitter.

"Обличитель дал ложную информацию и имел дело с коррумпированным политиком Шиффом. Он должен явиться для дачи показаний. Письменные ответы неприемлемы! Где второй обличитель? Он исчез после того, как я опубликовал расшифровку. Он вообще существовал? Где информатор? Жульничество!" - написал Трамп.

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The Whistleblower gave false information & dealt with corrupt politician Schiff. He must be brought forward to testify. Written answers not acceptable! Where is the 2nd Whistleblower? He disappeared after I released the transcript. Does he even exist? Where is the informant? Con! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 ноября 2019 г.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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