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Кремль против Навального. Фондам политика запретили проводить митинги

27.04.2021, 15:01
Кремль против Навального. Фондам политика запретили проводить митинги - Фото
Алексей Навальный (Фото – Алексей Навальный, Facebook)

В России против двух фондов оппозиционного политика Алексея Навального Московский городской суд применил меры предварительной защиты, сообщает Медуза. Прокуратура требует признать их экстремистскими организациями.

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Фонду по борьбе с коррупцией (ФБК) и Фонду защиты прав граждан запрещено совершать определенные действия, в суде не указали, какие именно, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме.

Директор ФБК Иван Жданов уточнил в Telegram, что фонду запрещено:

– организовывать митинги;
– пользоваться госСМИ;
– участвовать в выборах;
– использовать банковские вклады.

Жданов отметил, что ФБК как юрлицо никогда не организовывал митинги, не участвовал в выборах и не имеет вкладов, а только счет.

В комментарии МБХ-медиа Жданов заявил, что запреты сформулированы безграмотно и как-то учитывать их в своей деятельности ФБК не планирует.

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Денис Юдин
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ФБК Россия алексей навальный
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