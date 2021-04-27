Кремль против Навального. Фондам политика запретили проводить митинги
В России против двух фондов оппозиционного политика Алексея Навального Московский городской суд применил меры предварительной защиты, сообщает Медуза. Прокуратура требует признать их экстремистскими организациями.
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Фонду по борьбе с коррупцией (ФБК) и Фонду защиты прав граждан запрещено совершать определенные действия, в суде не указали, какие именно, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме.
Директор ФБК Иван Жданов уточнил в Telegram, что фонду запрещено:
– организовывать митинги;
– пользоваться госСМИ;
– участвовать в выборах;
– использовать банковские вклады.
Жданов отметил, что ФБК как юрлицо никогда не организовывал митинги, не участвовал в выборах и не имеет вкладов, а только счет.
В комментарии МБХ-медиа Жданов заявил, что запреты сформулированы безграмотно и как-то учитывать их в своей деятельности ФБК не планирует.
- В январе 2021-го ФБК выпустила фильм-расследование о "дворце Путина" у Геленджика за $3,5 млрд. Есть и видео изнутри. В Кремле назвали фильм "лохотроном".
- 2 февраля 2021-го Мосгорсуд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный: ему дали 3,5 года тюрьмы. Запад и Украина за это ввели новые санкции против РФ.
- 31 марта Навальный, чье здоровье "крайне неблагополучное", объявил голодовку, которую прекратил 23 апреля.
- 21 апреля в РФ прошли акции в поддержку Навального, более 1000 человек были задержаны.
- Вчера, 26 апреля, прокуратура временно запретила деятельность штабов Навального.
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