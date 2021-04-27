Кремль против Навального. Фондам политика запретили проводить митинги

В России против двух фондов оппозиционного политика Алексея Навального Московский городской суд применил меры предварительной защиты, сообщает Медуза. Прокуратура требует признать их экстремистскими организациями.

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Фонду по борьбе с коррупцией (ФБК) и Фонду защиты прав граждан запрещено совершать определенные действия, в суде не указали, какие именно, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме.

Директор ФБК Иван Жданов уточнил в Telegram, что фонду запрещено:

– организовывать митинги;

– пользоваться госСМИ;

– участвовать в выборах;

– использовать банковские вклады.

Жданов отметил, что ФБК как юрлицо никогда не организовывал митинги, не участвовал в выборах и не имеет вкладов, а только счет.

В комментарии МБХ-медиа Жданов заявил, что запреты сформулированы безграмотно и как-то учитывать их в своей деятельности ФБК не планирует.

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Денис Юдин

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