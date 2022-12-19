Минобороны Германии открестилось от сообщений о поставках Marder для армии Украины
Министерство обороны Германии опровергло "ложные сообщения в интернете", что официальный Берлин якобы начал поставлять Силам обороны Украины боевые машины пехоты Marder. Об этом ведомство Кристины Ламбрехт написало в Twitter.
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Как выразились в МО ФРГ, "в связи с увеличением количества ложных сообщений в интернете: поставки БМП Marder со складов Бундесвера в Украину или другие страны не осуществлялись".
В Германии "Куницы" есть не только на складах армии, но и на складах производителя Rheinmetall.
Концерн с весны 2022 года готов безотлагательно отгрузить Украине 100 БМП, однако правительство ФРГ блокирует поставки как Marder, так и танков Leopard, а также другой бронетехники, кроме САУ Panzerhaubitze 2000.
- 25 июля 2022 года в комитете Бундестага по обороне предложили правительству ФРГ напрямую передать ВСУ Leopard.
- В начале осени легенда мирового бокса Владимир Кличко призвал канцлера разблокировать поставку Leopard 2 и Marder.
- В оппозиции обратились к Шольцу: "Объявите о поставках танков, не выставляйте ФРГ на смех".
- Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, побывав в Киеве и Ирпене, заявила – "если украинцы говорят, что им нужны танки, нужно их дать".
- В начале осени на то время посол Украины в Германии Мельник был убежден, что коалиция "в ближайшие недели" примет решение о поставках Marder и Leopard.
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