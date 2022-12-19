Минобороны Германии открестилось от сообщений о поставках Marder для армии Украины

Министерство обороны Германии опровергло "ложные сообщения в интернете", что официальный Берлин якобы начал поставлять Силам обороны Украины боевые машины пехоты Marder. Об этом ведомство Кристины Ламбрехт написало в Twitter.

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Как выразились в МО ФРГ, "в связи с увеличением количества ложных сообщений в интернете: поставки БМП Marder со складов Бундесвера в Украину или другие страны не осуществлялись".

В Германии "Куницы" есть не только на складах армии, но и на складах производителя Rheinmetall.

Концерн с весны 2022 года готов безотлагательно отгрузить Украине 100 БМП, однако правительство ФРГ блокирует поставки как Marder, так и танков Leopard, а также другой бронетехники, кроме САУ Panzerhaubitze 2000.

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Євген Пилипенко

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