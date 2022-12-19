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Минобороны Германии открестилось от сообщений о поставках Marder для армии Украины

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 12:41
Минобороны Германии открестилось от сообщений о поставках Marder для армии Украины - Фото
БМП Marder (фото — PzBrig15, Flickr)

Министерство обороны Германии опровергло "ложные сообщения в интернете", что официальный Берлин якобы начал поставлять Силам обороны Украины боевые машины пехоты Marder. Об этом ведомство Кристины Ламбрехт написало в Twitter.

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Как выразились в МО ФРГ, "в связи с увеличением количества ложных сообщений в интернете: поставки БМП Marder со складов Бундесвера в Украину или другие страны не осуществлялись".

В Германии "Куницы" есть не только на складах армии, но и на складах производителя Rheinmetall.

Концерн с весны 2022 года готов безотлагательно отгрузить Украине 100 БМП, однако правительство ФРГ блокирует поставки как Marder, так и танков Leopard, а также другой бронетехники, кроме САУ Panzerhaubitze 2000.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и правящая коалиция различными способами объясняли, почему нет отмашки на "Куницы" и "Леопарды" для ВСУ: это якобы не поддерживает часть электората и такое якобы нужно согласовывать с союзниками, или долго обучаться управлять танком, и что у Украины нет инфрастуктуры для их обслуживания. Также озвучивалось, что Германия не даст бронетехнику первой, пока это не сделают США с танком Abrams.

Читайте также: Шольц о Leopard для ВСУ в 2023-м: Не будем действовать в одиночку, многие немцы против

Євген Пилипенко
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Германия война вооружение бмп военная помощь бронетехника Marder
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