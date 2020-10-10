"На х..я вам медиатор, Света?" Музыкант Михалок обратился к Тихановской: видео 18+
Музыкант призвал Тихановскую "не пользоваться медиатором, а играть самостоятельно", проводя параллель с игрой на гитаре
Беларуский музыкант, один из основатель группы Ляпис Трубецкой, лидер группы Brutto Сергей Михалок, используя ненормативную лексику, обратился к лидеру оппозиции Беларуси Светлане Тихановской. Видео опубликовано в Instagram музыканта.
Михалок, обратился к Тихановской как к "президенту Свете" и высказал свое отношение к ее бездействию как "избранного президента", а также к ее желанию пригласить президента России Владимира Путина для медиации переговоров по ситуации в Беларуси наравне с представителями других стран.
Михалок напомнил Тихановской, что Путин хочет восстановить Советский Союз, назвал его главным империалистом, доктором Зло, главным антигероем человечества и некоторыми другими словами.
Музыкант призвал Тихановскую "не пользоваться медиатором, а играть самостоятельно", проводя параллель с игрой на гитаре.
Также Михалок поинтересовался у Тихановской, почему она, считая себя президентом Беларуси, не выполняет своих президентских обязанностей, не пишет указов, или почему она, например, не прикажет силовикам прекратить избивать людей.
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- В Беларуси уже почти два месяца продолжаются протесты, они вспыхнули после объявления победителем президентских выборов Александра Лукашенко, который правит страной уже больше 26 лет. Силовики пытаются подавить протест, жестко разгоняют и задерживают демонстрантов.
- Его главная оппонентка Тихановская через несколько дней после начала протестов под давлением режима Лукашенко выехала в Вильнюс. Она объявила, что готова стать национальным лидером. Сейчас регулярно встречается с топ-лицами западных стран, призывает Лукашенко к передаче власти.
- 7 октября на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Тихановская заявила, что хотела бы пригласить Путина для медиации переговоров по ситуации в Беларуси наравне с представителями других стран. В тот же день стало известно, что МВД России объявило Тихановскую в розыск.
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