"На х..я вам медиатор, Света?" Музыкант Михалок обратился к Тихановской: видео 18+

Музыкант призвал Тихановскую "не пользоваться медиатором, а играть самостоятельно", проводя параллель с игрой на гитаре

Беларуский музыкант, один из основатель группы Ляпис Трубецкой, лидер группы Brutto Сергей Михалок, используя ненормативную лексику, обратился к лидеру оппозиции Беларуси Светлане Тихановской. Видео опубликовано в Instagram музыканта.

Михалок, обратился к Тихановской как к "президенту Свете" и высказал свое отношение к ее бездействию как "избранного президента", а также к ее желанию пригласить президента России Владимира Путина для медиации переговоров по ситуации в Беларуси наравне с представителями других стран.

Михалок напомнил Тихановской, что Путин хочет восстановить Советский Союз, назвал его главным империалистом, доктором Зло, главным антигероем человечества и некоторыми другими словами.

Музыкант призвал Тихановскую "не пользоваться медиатором, а играть самостоятельно", проводя параллель с игрой на гитаре.

Также Михалок поинтересовался у Тихановской, почему она, считая себя президентом Беларуси, не выполняет своих президентских обязанностей, не пишет указов, или почему она, например, не прикажет силовикам прекратить избивать людей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Михалок (@sergey.mikhalok) 9 Окт 2020 в 11:50 PDT

Наталия Медведева

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