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Окружение Саакашвили говорит, что готовится его эвакуация в реанимацию. В Грузии отрицают

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2021, 23:28
Окружение Саакашвили говорит, что готовится его эвакуация в реанимацию. В Грузии отрицают - Фото
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В окружении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили заявили, что в тюремной больнице, где он сейчас находится, рассматривается вопрос его перевода в реанимационное отделение. Об этом сообщили его гражданская жена, депутат Верховной Рады Елизавета Ясько в Facebook и его личный врач Николоз Кипшидзе в комментарии журналистам, сообщает Интерфакс-Украина. В пенитенциарной службе Грузии опровергают эту информацию, сообщает телеканал Рустави2.

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"Буквально только что (вечер 13 ноября) состояние Михеила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию", – написала Ясько.

По ее информации, к тюремной больнице пригнали реанимобиль.

Окружение Саакашвили говорит, что готовится его эвакуация в реанимацию. В Грузии отрицают

Личный врач Саакашвили сообщил, что Саакашвили не встает с кровати.

"Сегодня первый день, что он не смог встать с кровати, у него очень сильная слабость, и он лежит. Он ослаблен. Практически весь день не вставал. Ему немного трудно говорить", – сказал Кипшидзе.

Он также подтвердил, что в тюремной больнице рассматривается вопрос перевода Саакашвили в случае ухудшения его состояния в реанимационное отделение.

"Этот вопрос рассматривается, но только рассматривается и больше ничего. Главный врач (тюремной больницы) это признает", – сказал Кипшидзе, отметив, что лично не видел реанимационное отделение.

Грузинская пенитенциарная служба заявила, что распространение информации о том, что из-за ухудшения здоровья Саакашвили возникла необходимость в мобилизации бригады скорой помощи возле пенитенциарного учреждения №18, является ложью.

"Уточняем, что состояние здоровья Михеила Саакашвили стабильное и он находится под постоянным наблюдением медперсонала", – сказано в сообщении.

В пенитенциарной службе заявили, что Саакашвили не нужны реанимационные мероприятия. Он якобы находится в палате рядом с реанимационным отделением, которое оснащено всем необходимым современным оборудованием, а также всеми необходимыми лекарствами, поэтому в случае необходимости Саакашвили будет немедленно оказана соответствующая медпомощь, сообщили службе.

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Вадим Ребрина
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Михеил Саакашвили Грузия Елизавета Ясько
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