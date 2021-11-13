Окружение Саакашвили говорит, что готовится его эвакуация в реанимацию. В Грузии отрицают
В окружении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили заявили, что в тюремной больнице, где он сейчас находится, рассматривается вопрос его перевода в реанимационное отделение. Об этом сообщили его гражданская жена, депутат Верховной Рады Елизавета Ясько в Facebook и его личный врач Николоз Кипшидзе в комментарии журналистам, сообщает Интерфакс-Украина. В пенитенциарной службе Грузии опровергают эту информацию, сообщает телеканал Рустави2.
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"Буквально только что (вечер 13 ноября) состояние Михеила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию", – написала Ясько.
По ее информации, к тюремной больнице пригнали реанимобиль.
Личный врач Саакашвили сообщил, что Саакашвили не встает с кровати.
"Сегодня первый день, что он не смог встать с кровати, у него очень сильная слабость, и он лежит. Он ослаблен. Практически весь день не вставал. Ему немного трудно говорить", – сказал Кипшидзе.
Он также подтвердил, что в тюремной больнице рассматривается вопрос перевода Саакашвили в случае ухудшения его состояния в реанимационное отделение.
"Этот вопрос рассматривается, но только рассматривается и больше ничего. Главный врач (тюремной больницы) это признает", – сказал Кипшидзе, отметив, что лично не видел реанимационное отделение.
Грузинская пенитенциарная служба заявила, что распространение информации о том, что из-за ухудшения здоровья Саакашвили возникла необходимость в мобилизации бригады скорой помощи возле пенитенциарного учреждения №18, является ложью.
"Уточняем, что состояние здоровья Михеила Саакашвили стабильное и он находится под постоянным наблюдением медперсонала", – сказано в сообщении.
В пенитенциарной службе заявили, что Саакашвили не нужны реанимационные мероприятия. Он якобы находится в палате рядом с реанимационным отделением, которое оснащено всем необходимым современным оборудованием, а также всеми необходимыми лекарствами, поэтому в случае необходимости Саакашвили будет немедленно оказана соответствующая медпомощь, сообщили службе.
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