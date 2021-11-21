Польша может закрыть границу с Беларусью – премьер-министр
Польша может закрыть границу с Беларусью в связи с попытками режима беларуского диктатора Александра Лукашенко устроить миграционный кризис в Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Таллине после встречи с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас, передает Польское радио.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он отметил, что Польша намерена закрыть пограничный переход в Кузнице и рассматривает введение против режима Лукашенко все более серьезных экономических санкций, в том числе "закрытие беларуско-польской границы с польской стороны".
По его словам, есть кадры, на которых беларуские официальные лица инструктируют мигрантов, как атаковать польских офицеров с ножом.
"Вот почему мы, со своей стороны, также готовы к эскалации санкций, то есть закрывать последующие пограничные переходы, закрывать транзитные и торговые возможности, чтобы оказать экономическое давление на режим Лукашенко", – сказал Моравецкий.
- 8 ноября 2021-го большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созывает силы теробороны и не исключает эскалации с жертвами. По данным Минобороны Польши, беларуские спецслужбы привозят все больше групп мигрантов к Кузнице и готовят их к массовому силовому прорыву.
- Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину. Нардеп Слуги народа Марьяны Безуглая заявляла, что потоки могут хлынуть с 20 ноября. МВД усиливает границу техникой, военными и беспилотниками. В СНБО говорят, что Украине грозит наплыв 16 000 мигрантов.
- 18 ноября Ирак начал эвакуировать на родину граждан, которые хотели вернуться из Беларуси.
- 19 ноября Польша заявила, что мигранты покинули стихийный лагерь у польского пропускного пункта Кузница.
Читайте также: Операция "Шлюз". Беларусь и РФ могут направить своих мигрантов в Украину: сколько и когда
Комментарии