Польша может закрыть границу с Беларусью – премьер-министр

Польша может закрыть границу с Беларусью в связи с попытками режима беларуского диктатора Александра Лукашенко устроить миграционный кризис в Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Таллине после встречи с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас, передает Польское радио.

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Он отметил, что Польша намерена закрыть пограничный переход в Кузнице и рассматривает введение против режима Лукашенко все более серьезных экономических санкций, в том числе "закрытие беларуско-польской границы с польской стороны".

По его словам, есть кадры, на которых беларуские официальные лица инструктируют мигрантов, как атаковать польских офицеров с ножом.

"Вот почему мы, со своей стороны, также готовы к эскалации санкций, то есть закрывать последующие пограничные переходы, закрывать транзитные и торговые возможности, чтобы оказать экономическое давление на режим Лукашенко", – сказал Моравецкий.

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Марк Сировой

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