Протесты в Беларуси. Режим Лукашенко начал призывать военнослужащих из запаса
Некоторые подразделения армии Беларуси "приведены в высшие степени боеготовности"
С 24 августа на фоне массовых протестов и заявлений режима Александра Лукашенко о неких военных угрозах с Запада в Беларуси начали призывать военнослужащих из запаса – в рамках "третьего этапа комплексной проверки боеготовности армии". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РБ.
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Как пишут в МО РБ, отдельные в/ч будут приведены "в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса".
Цель – "оценка способности и готовности в/ч выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск".
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Проверка завершится проведением тактического учения, уточнили в Минске.
Еще 22 августа Лукашенко привел войска в боевую готовность из-за "напряжения на внешней границе". Также ранее министр обороны РБ Виктор Хренин начал угрожать протестующим: говорит, они "будут иметь дело с армией в случае нарушения порядка и спокойствия".
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.
- Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
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