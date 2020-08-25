Протесты в Беларуси. Режим Лукашенко начал призывать военнослужащих из запаса

Некоторые подразделения армии Беларуси "приведены в высшие степени боеготовности"

С 24 августа на фоне массовых протестов и заявлений режима Александра Лукашенко о неких военных угрозах с Запада в Беларуси начали призывать военнослужащих из запаса – в рамках "третьего этапа комплексной проверки боеготовности армии". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РБ.

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Как пишут в МО РБ, отдельные в/ч будут приведены "в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса".

Цель – "оценка способности и готовности в/ч выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск".

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Проверка завершится проведением тактического учения, уточнили в Минске.

Еще 22 августа Лукашенко привел войска в боевую готовность из-за "напряжения на внешней границе". Также ранее министр обороны РБ Виктор Хренин начал угрожать протестующим: говорит, они "будут иметь дело с армией в случае нарушения порядка и спокойствия".

Евгений Пилипенко

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