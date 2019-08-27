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Птицы не летают. В РФ проверят радиацию на островах в Белом море

Птицы не летают. В РФ проверят радиацию на островах в Белом море - Фото
Радиация (фото - chernobyl-heart.com)
27.08.2019, 14:02

Россия проверит уровень радиации на островах в Белом море после взрыва на полигоне под Северодвинском

Карельское управление Роспотребнадзора проверит радиационный фон на островах в Белом море после взрыва 8 августа на полигоне ВМФ в Архангельской области. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Поводом для проверки стали публикации о загрязнении растений на островах", - отметили в пресс-службе управления.

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18 августа жительница Карелии Ирана Кудряшова опубликовала в соцсетях серию фотографий с островов Кемского района. "Предлагаю посмотреть, что происходит на островах Белого моря спустя 10 дней после эксперимента в Северодвинске. За Якостровом, да и на нем, даже мухоморы и поганки не растут, птицы не летают, ягода вороника исчезла напрочь - мертвая зона. Съема от сегодняшнего дня - 18.08.2019", - написала она.

На следующий день она обратилась к главе региона Артуру Парфенчикову с требованием сообщить, что собирается делать администрация республики, чтобы проверить безопасность окружающей среды и выяснить, каковы могут быть последствия взрыва для здоровья жителей.

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радиация Белое море
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