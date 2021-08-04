Times: секретные файлы об эсминце Defender на остановке забыл кандидат в постпреды в НАТО

50 страниц секретных документов о британском эсминце HMS Defender около автобусной остановки в графстве Кент потерял Ангус Лэмпси, который ранее работал в Министерстве иностранных дел страны. Об этом со ссылкой на свой инсайд в правительстве пишет The Times.

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В МИД чиновник работал с 1999 года, а с 2017 по 2019-й руководил там отделом по обороне, международной безопасности и странам юго-восточной Европы. В Форин-офисе работал также на должности начальника отдела политики безопасности в Евроатлантическом регионе и связям с НАТО.

По данным газеты, 51-летнего чиновника направили на собеседование на должность постпреда в Альянсе, но после проверки (уже после инцидента с документами) "завернули" его обратно в МИД.

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В The Times уточнили, что после потери документов о "Дифендере", в чем расследование не узрело какого-либо шпионажа, Лэмпси ограничили доступ к гостайне.

"Будущий карьерный рост Лэмпси сейчас считается маловероятным, но не исключен", – отметили источники в правительстве, добавив, что чиновник "еще может реабилитироваться".

Узнав, что его не выгнали с госслужбы после такого провала, некоторые чиновники оборонного ведомства Британии выразили недоумение, пишет газета. По их мнению, отсутствие наказания за подобную халатность усложнит наказание для младших сотрудников, которые могут допустить подобное.

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Евгений Пилипенко

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