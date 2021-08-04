Times: секретные файлы об эсминце Defender на остановке забыл кандидат в постпреды в НАТО
50 страниц секретных документов о британском эсминце HMS Defender около автобусной остановки в графстве Кент потерял Ангус Лэмпси, который ранее работал в Министерстве иностранных дел страны. Об этом со ссылкой на свой инсайд в правительстве пишет The Times.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В МИД чиновник работал с 1999 года, а с 2017 по 2019-й руководил там отделом по обороне, международной безопасности и странам юго-восточной Европы. В Форин-офисе работал также на должности начальника отдела политики безопасности в Евроатлантическом регионе и связям с НАТО.
По данным газеты, 51-летнего чиновника направили на собеседование на должность постпреда в Альянсе, но после проверки (уже после инцидента с документами) "завернули" его обратно в МИД.
Читайте также: Адмирал Ставридис написал книгу. В ней через 10 лет Запад может погибнуть
В The Times уточнили, что после потери документов о "Дифендере", в чем расследование не узрело какого-либо шпионажа, Лэмпси ограничили доступ к гостайне.
"Будущий карьерный рост Лэмпси сейчас считается маловероятным, но не исключен", – отметили источники в правительстве, добавив, что чиновник "еще может реабилитироваться".
Узнав, что его не выгнали с госслужбы после такого провала, некоторые чиновники оборонного ведомства Британии выразили недоумение, пишет газета. По их мнению, отсутствие наказания за подобную халатность усложнит наказание для младших сотрудников, которые могут допустить подобное.
- 22 июня 2021 года прохожий нашел пакет документов по задачам HMS Defender в Черном море рядом с автобусной остановкой и передал их Службе ВВС. Это было за день до нашумевшего прохода корабля у мыса Фиолент временно оккупированного Россией Крыма.
- Россияне тогда якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу эсминца. РФ утверждает, что тот "нарушил границу России".
- Британия назвала заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".
- 24 июня в МИД РФ угрожали "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную РФ часть акватории Черного моря.
- В тот же день министр обороны Британии Уоллес заявил, что британскому флоту не помешают ходить у Крыма, а премьер страны Джонсон – что они все делали правильно.
Читайте также: НАТО закрепится в Черном море после инцидента с Defender: Крым – это Украина, а не Россия
Комментарии