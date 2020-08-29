Топ-дипломат ЕС: Беларусь не должна стать второй Украиной
В отличие от протестов в Украине в 2013-14 годах, на акциях в Беларуси нет геополитической составляющей, отмечает Боррель
В Европейском союзе не хотят, чтобы Беларусь "стала второй Украиной", и отмечают разную природу протестов в этих странах. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает DW.
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"Беларусь не должна стать второй Украиной. Беларуский народ не ведет дискуссий относительно того, к кому они хотят быть ближе: к России или к ЕС", - заявил он.
Дипломат добавил, что основной вопрос в Беларуси - это вопрос демократии, свободы и прав человека внутри страны.
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"Я много раз слышал от России мантру, что это внутренние дела Беларуси, и они против внешнего вмешательства. Я так понимаю, это касается и их самих", - добавил Боррель.
Ранее Боррель заявлял, что в Украине "разногласия между Европой и Россией решались стрельбой, насилием и дезинтеграцией украинской территории, которая продолжается по сей".
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил действующий президент Александр Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 19 августа главы государств Евросоюза не признали результаты президентских выборов в Беларуси, заявив, что будут готовить санкции против тех, кто "ответственен за насилие и фальсификации на выборах".
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