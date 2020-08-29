Топ-дипломат ЕС: Беларусь не должна стать второй Украиной

В отличие от протестов в Украине в 2013-14 годах, на акциях в Беларуси нет геополитической составляющей, отмечает Боррель

В Европейском союзе не хотят, чтобы Беларусь "стала второй Украиной", и отмечают разную природу протестов в этих странах. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает DW.

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"Беларусь не должна стать второй Украиной. Беларуский народ не ведет дискуссий относительно того, к кому они хотят быть ближе: к России или к ЕС", - заявил он.

Дипломат добавил, что основной вопрос в Беларуси - это вопрос демократии, свободы и прав человека внутри страны.

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"Я много раз слышал от России мантру, что это внутренние дела Беларуси, и они против внешнего вмешательства. Я так понимаю, это касается и их самих", - добавил Боррель.

Ранее Боррель заявлял, что в Украине "разногласия между Европой и Россией решались стрельбой, насилием и дезинтеграцией украинской территории, которая продолжается по сей".

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Марк Сировой

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