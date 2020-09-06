У берегов Шри-Ланки четвертый день горит танкер с нефтью: есть погибший и раненые – фото

Нефтяной танкер около берегов Шри-Ланки горит уже четвертый день, утечки нефти пока не было

У берегов Шри-Ланки четвертый день горит танкер с нефтью MT New Diamond. Утечки пока не было. В результате пожара один член экипажа погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает AP.

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Пожар тушат четыре буксира, три корабля ВМС Шри-Ланки и шесть индийских кораблей. Пожар удалось взять под контроль, но он до сих пор не потушен. Утечки нефти также не было. Ожидается, что сегодня к тушению пожара присоединится 10 британских и голландских спасателей.

Танкер перевозил около 2 млн баррелей нефти. Пожар начался в машинном отделении. На судне находилось 23 человека – все члены экипажа. В результате пожара погиб один человек, двое ранены.

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Владислав Сердюк

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