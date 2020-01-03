Иран назначил преемника убитого генерала Сулеймани

Фото: EPA/Iranian Supreme Leader`s Office

Духовный лидер и второй высший руководитель Ирана Али Хаменеи назначил преемника иранского генерала и командующего спецподразделением Аль-Кудс Касема Сулеймани, которого сегодня убили ракетным ударом по приказу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление Хаменеи.

Преемником стал бригадный генерал Эсмаил Каани, который был заместителем Сулеймани.

Также в заявлении Хаменеи говорится, что задачи Аль-Кудс останутся неизменными.

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