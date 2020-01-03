Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Иран назначил преемника убитого генерала Сулеймани

Иран назначил преемника убитого генерала Сулеймани - Фото
Фото: EPA/Iranian Supreme Leader`s Office
03.01.2020, 13:44

Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани

Духовный лидер и второй высший руководитель Ирана Али Хаменеи назначил преемника иранского генерала и командующего спецподразделением Аль-Кудс Касема Сулеймани, которого сегодня убили ракетным ударом по приказу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление Хаменеи.

Преемником стал бригадный генерал Эсмаил Каани, который был заместителем Сулеймани. 

Также в заявлении Хаменеи говорится, что задачи Аль-Кудс останутся неизменными.

Смотрите также: Убийство генерала Сулеймани: фото и видео с места ракетного удара

Напишите нам
Касем Сулеймани Эсмаил Каани Аль-Кудс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 