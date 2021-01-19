В РФ задержан полицейский, которого подозревают в утечке данных об отравителях Навального

В России полицейского из Самары подозревают в утечке данных о перелетах предполагаемых отравителей российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает российское издание РБК.

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Уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями самарским полицейским Кириллом Чупровым было возбуждено Следственным комитетом РФ 19 декабря 2020 года, сообщил РБК собеседник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил собеседник в ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, Чупров предоставил информацию из базы данных "Розыск магистраль" постороннему лицу. Следствие проверит, касалась ли эта информация людей, названных в журналистском расследовании сотрудниками ФСБ, причастными к отравлению Навального.

База содержит информацию о поездках на междугороднем транспорте, которые предполагают удостоверение личности пассажиров.

29 декабря 2020 года суд отправил Чупрова под домашний арест.

По словам источника РБК, расследование ведет ФСБ, накануне ареста Чупрова в Самару приезжала группа сотрудников спецслужбы из центрального аппарата.

Также ФСБ проверяет еще одного самарского полицейского. По словам источника РБК, следователи вышли на Чупрова, проанализировав запросы к базе данных "Розыск магистраль".

14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок.

21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.

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Денис Юдин

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