UA

В РФ задержан полицейский, которого подозревают в утечке данных об отравителях Навального

19.01.2021, 12:33
В РФ задержан полицейский, которого подозревают в утечке данных об отравителях Навального - Фото
Алексей Навальный (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)

В России полицейского из Самары подозревают в утечке данных о перелетах предполагаемых отравителей российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает российское издание РБК.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями самарским полицейским Кириллом Чупровым было возбуждено Следственным комитетом РФ 19 декабря 2020 года, сообщил РБК собеседник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил собеседник в ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, Чупров предоставил информацию из базы данных "Розыск магистраль" постороннему лицу. Следствие проверит, касалась ли эта информация людей, названных в журналистском расследовании сотрудниками ФСБ, причастными к отравлению Навального.

База содержит информацию о поездках на междугороднем транспорте, которые предполагают удостоверение личности пассажиров.

29 декабря 2020 года суд отправил Чупрова под домашний арест.

По словам источника РБК, расследование ведет ФСБ, накануне ареста Чупрова в Самару приезжала группа сотрудников спецслужбы из центрального аппарата.

Также ФСБ проверяет еще одного самарского полицейского. По словам источника РБК, следователи вышли на Чупрова, проанализировав запросы к базе данных "Розыск магистраль".

  • 21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.

Читайте также: Навального арестовали на месяц. Он призвал россиян выходить на улицу: видео

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
фсб алексей навальный Отравление Навального

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Погружение в Бабий Яр и цифровой двойник Киева. Как украинские айтишники сохраняют историю

СпецпроектПогружение в Бабий Яр и цифровой двойник Киева. Как украинские айтишники сохраняют историю
 