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В США назвали цифру возможного мирового ущерба от пандемии: снова обвинили Китай

В США назвали цифру возможного мирового ущерба от пандемии: снова обвинили Китай - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)
21.05.2020, 07:42

Из-за коронавируса SARS-CoV-2 мировая экономика потеряет до девяти триллионов долларов, заявил госсекретарь США Майкл Помпео

Мировой ущерб от пандемии коронавируса, которая, как официально принято считать, началась в китайском городе Ухань, достигнет $9 трлн. Такую цифру озвучил на брифинге в эфире канала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

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По его словам, 90 000 американцам (уже 95 000, - ред.) и 300 000 людям по всему миру (уже 330 000, - ред.) "эта чума уже стоила жизни", а уровень безработицы в США резко повысился: более 36 млн граждан с марта потеряли работу.

"Мы оцениваем потенциальный ущерб миру от ошибок Компартии Китая в девять триллионов долларов", – подчеркнул Помпео, который не в первый раз словесно атакует КНР за коронавирус.

Он назвал "ничтожным" вклад официального Пекина в борьбу с пандемией (сказал, что Китай пообещал выделить $2 млрд, тогда как США уже выделили в пять раз больше).

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Руководство США поддерживает конспирологическую версию, что в Институте вирусологии в Ухане прошлой осенью произошла случайная утечка патогена. Президент США Дональд Трамп заявил, что "видел доказательства", будто бы коронавирус "сбежал" из Уханьского института. Власти США заявили в апреле, что будут расследовать такую теорию среди многих других.

Всемирная организация здравоохранения и подавляющее большинство ученых считают появление SARS-CoV-2 естественным "перескоком" инфекции из животного мира в человеческую популяцию; возможно, через летучих мышей или панголинов на рынках Китая.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • 30 апреля Американское разведсообщество заявило, что вирус не искусственный или генномодифицированный.
  • На утро 20 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 230 человек, 564 человека умерли, 5955 пациентов выздоровели.
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Евгений Пилипенко
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