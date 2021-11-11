UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В стиле Кремля. Лукашенко угрожает перекрыть газ Европе

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 14:27
В стиле Кремля. Лукашенко угрожает перекрыть газ Европе - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко угрожает Евросоюзу перекрытием газа и транзита грузов, если Брюссель одобрит новый пакет санкций против его режима и страны. Об этом он заявил на встрече с правительством, пишет пропагандистское агентство БЕЛТА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Через Беларусь проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? <...> МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции... мы должны отвечать", – подчеркнул де-факто руководитель Беларуси.

Читайте также: Кризис с мигрантами: ЕС может ввести санкции против российского Аэрофлота

Он сказал, что "слишком много нас начали пугать пятым пакетом" и поручил правительству "ничего им не прощать".

"А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?", – заявил диктатор и добавил, что они "не должны останавливаться ни перед чем", если ЕС будет вводить новые санкции.

СПРАВКА. Режим Лукашенко с августа 2020 года неприкрыто стал союзником РФ. Отношения с Украиной упали до исторического минимума. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. Та в ответ с лета 2021-го начала мстить Западу специально направленными потоками мигрантов с Ближнего Востока, Азии и Африки на границах Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши назвал это "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

Как уточняет Голос Америки, железная дорога в Беларуси используется Китаем для транзита грузов в рамках программы "один пояс – один путь", а через трассы проходит примерно две трети автоперевозок из Европы в РФ. На транспортные услуги приходится до 47% экспорта в экономике Беларуси.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции геополитика газ беларусь угроза александр лукашенко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 