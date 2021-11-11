В стиле Кремля. Лукашенко угрожает перекрыть газ Европе
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко угрожает Евросоюзу перекрытием газа и транзита грузов, если Брюссель одобрит новый пакет санкций против его режима и страны. Об этом он заявил на встрече с правительством, пишет пропагандистское агентство БЕЛТА.
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Через Беларусь проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа.
"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? <...> МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции... мы должны отвечать", – подчеркнул де-факто руководитель Беларуси.
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Он сказал, что "слишком много нас начали пугать пятым пакетом" и поручил правительству "ничего им не прощать".
"А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?", – заявил диктатор и добавил, что они "не должны останавливаться ни перед чем", если ЕС будет вводить новые санкции.
Как уточняет Голос Америки, железная дорога в Беларуси используется Китаем для транзита грузов в рамках программы "один пояс – один путь", а через трассы проходит примерно две трети автоперевозок из Европы в РФ. На транспортные услуги приходится до 47% экспорта в экономике Беларуси.
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