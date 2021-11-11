В стиле Кремля. Лукашенко угрожает перекрыть газ Европе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко угрожает Евросоюзу перекрытием газа и транзита грузов, если Брюссель одобрит новый пакет санкций против его режима и страны. Об этом он заявил на встрече с правительством, пишет пропагандистское агентство БЕЛТА.

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Через Беларусь проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? <...> МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции... мы должны отвечать", – подчеркнул де-факто руководитель Беларуси.

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Он сказал, что "слишком много нас начали пугать пятым пакетом" и поручил правительству "ничего им не прощать".

"А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?", – заявил диктатор и добавил, что они "не должны останавливаться ни перед чем", если ЕС будет вводить новые санкции.

СПРАВКА. Режим Лукашенко с августа 2020 года неприкрыто стал союзником РФ. Отношения с Украиной упали до исторического минимума. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. Та в ответ с лета 2021-го . Режим Лукашенко с августа 2020 года неприкрыто стал союзником РФ. Отношения с Украиной упали до исторического минимума. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. Та в ответ с лета 2021-го начала мстить Западу специально направленными потоками мигрантов с Ближнего Востока, Азии и Африки на границах Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши назвал это "грязной игрой Лукашенко и Кремля"

Как уточняет Голос Америки, железная дорога в Беларуси используется Китаем для транзита грузов в рамках программы "один пояс – один путь", а через трассы проходит примерно две трети автоперевозок из Европы в РФ. На транспортные услуги приходится до 47% экспорта в экономике Беларуси.

Евгений Пилипенко

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