Вирус. Пять миллионов человек успели покинуть Ухань до изоляции

Около пяти миллионов жителей покинули Ухань до закрытия города из-за эпидемии нового коронавируса. Об этом сообщил мэр города Чжоу Сянванг, передает South China Morning Post.
По его словам, после закрытия в городе оставались около девяти миллионов человек.
Сейчас 2700 человек находятся под наблюдением медиков. Ожидается, что диагноз может подтвердиться у 1000. По состоянию на воскресенье в Ухане было 533 подтвержденных случая заболевания вирусом.
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На сегодняшний день большинство инфицированных людей находятся в возрасте от 40 до 60 лет. Однако власти не исключают, что в будущем вирус может мутировать и распространиться на разные возрастные группы.
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