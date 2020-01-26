Вирус. Пять миллионов человек успели покинуть Ухань до изоляции

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Около пяти миллионов жителей покинули Ухань до закрытия города из-за эпидемии нового коронавируса. Об этом сообщил мэр города Чжоу Сянванг, передает South China Morning Post.

По его словам, после закрытия в городе оставались около девяти миллионов человек.

Сейчас 2700 человек находятся под наблюдением медиков. Ожидается, что диагноз может подтвердиться у 1000. По состоянию на воскресенье в Ухане было 533 подтвержденных случая заболевания вирусом.

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На сегодняшний день большинство инфицированных людей находятся в возрасте от 40 до 60 лет. Однако власти не исключают, что в будущем вирус может мутировать и распространиться на разные возрастные группы.

В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус , который вызывает пневмонию.

появился неизвестный коронавирус Из-за вируса в провинции Хубэй закрывают на карантин города. В частности, отменили все отбывающие из Уханя самолеты, поезда и автобусы.

По состоянию на 26 января, более 2000 человек в мире заражены новым коронавирусом, подавляющее большинство из них в Китае. Количество умерших увеличилось до 56 человек. В Украине подозрение на вирус было у троих пациентов, однако ни у одного из них оно не подтвердилось.

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