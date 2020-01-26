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Вирус. Пять миллионов человек успели покинуть Ухань до изоляции

Вирус. Пять миллионов человек успели покинуть Ухань до изоляции - Фото
Фото: Rungroj Yongrit/ЕРА
26.01.2020, 21:15

По словам мэра, после закрытия в городе оставались около девяти миллионов человек.

Около пяти миллионов жителей покинули Ухань до закрытия города из-за эпидемии нового коронавируса. Об этом сообщил мэр города Чжоу Сянванг, передает South China Morning Post.

По его словам, после закрытия в городе оставались около девяти миллионов человек.

Сейчас 2700 человек находятся под наблюдением медиков. Ожидается, что диагноз может подтвердиться у 1000. По состоянию на воскресенье в Ухане было 533 подтвержденных случая заболевания вирусом.

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На сегодняшний день большинство инфицированных людей находятся в возрасте от 40 до 60 лет. Однако власти не исключают, что в будущем вирус может мутировать и распространиться на разные возрастные группы.

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