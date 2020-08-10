Забирают даже обычных пешеходов. В Гродно отвезли в СИЗО около 300 человек
В городе оцеплен весь центр, движение перекрыто, следственному изолятору приехали пять заполненных автозаков
Вечером 10 августа в Гродно начались задержания. По словам очевидцев, задержано около 200-300 человек, передает Радиё Свабода.
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Как отмечается, в городе оцеплен весь центр, движение перекрыто. Тех, кому удалось миновать осаду, тут же ведут в автозаки полицейские в черной форме и касках. К следственному изолятору приехали пять заполненных автозаков.
Сообщается, что люди ничего не скандируют, ходят без флагов. Они просто идут по улице или гуляют. Полиция забирает всех без разбора – вчера увезли людей с маленькими детьми.
По данным РС, автомобили в центре города активно сигналят, указывая таким образом места, где забирают пешеходов.
По словам выходящих из СИЗО, вчера полиция говорила о 500 задержанных. Люди сидели по 12 человек в четырех местных камерах, без питьевой воды и без еды, на сыром полу. Спать было невозможно, было очень душно.
- Вчера в Беларуси прошли выборы президента. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, не все люди смогли проголосовать из-за больших очередей.
- Провластный экзит-полл объявил победителем с почти 80% голосов нынешнего президента Александра Лукашенко. При этом, по неофициальному экзитполу на заграничных участках, примерно с таким же результатом победила его оппонентка - Светлана Тихановская.
- Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В частности в Минске въехал в толпу автозак и стреляли по демонстрантам. Точное число пострадавших до сих пор остается неизвестным. В столице Беларуси со вчерашнего дня перебои со связью.
- Сегодня Telegram-канал NEXTA призвал протестующих прийти к стеле городу-герою или на близлежащие улицы в 19:00.
- Позже стало известно, что силовики оцепили это место. Оппозиция изменила точки сбора.
- Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. "Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению", - сказала ее пресс-секретарь Анна Красулина.
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