Забирают даже обычных пешеходов. В Гродно отвезли в СИЗО около 300 человек

В городе оцеплен весь центр, движение перекрыто, следственному изолятору приехали пять заполненных автозаков

Вечером 10 августа в Гродно начались задержания. По словам очевидцев, задержано около 200-300 человек, передает Радиё Свабода.

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Как отмечается, в городе оцеплен весь центр, движение перекрыто. Тех, кому удалось миновать осаду, тут же ведут в автозаки полицейские в черной форме и касках. К следственному изолятору приехали пять заполненных автозаков.

Сообщается, что люди ничего не скандируют, ходят без флагов. Они просто идут по улице или гуляют. Полиция забирает всех без разбора – вчера увезли людей с маленькими детьми.

По данным РС, автомобили в центре города активно сигналят, указывая таким образом места, где забирают пешеходов.

По словам выходящих из СИЗО, вчера полиция говорила о 500 задержанных. Люди сидели по 12 человек в четырех местных камерах, без питьевой воды и без еды, на сыром полу. Спать было невозможно, было очень душно.

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Наталия Медведева

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