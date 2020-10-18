Маск провел Starlink-интернет индейцам, запускает днем новые спутники – видео и трансляция

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60 спутников выведут на опорную орбиту с параметрами 220×380 км; после проверки работоспособности их поднимут до высоты 550 км с наклонением 53°

На сегодня, 18 октября в 15:25 по киевскому времени, у SpaceX запланировано выведение в космос 14-й партии спутников для глобального интернет-проекта Starlink (13-й, если не считать пару тестовых в начале 2018 года). Старт – с площадки SLC-39А базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида.

Запасное окно – завтра в 15:06.

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Маршевая ступень ракеты B1051 до этого летала пять раз: 2 марта 2019-го она вывела на траекторию к МКС корабль Crew Dragon в его первом тест-полете на орбиту, затем такие грузы – RCM (июнь-2019), Starlink-4 (январь-2020), Starlink-7 (апрель) и Starlink-10 (август). Спустя примерно 8,5 минут после старта она должна мягко опуститься на дрон-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане – все еще уникальную для космонавтики процедуру покажут в прямом эфире.

Два морских корабля SpaceX будут ловить обе падающие из космоса створки головного обтекателя в надводные сети: они уже по два раза использовались в прошлых миссиях.

Те 260-килограммовые спутники, что не пройдут тесты, сожгут в атмосфере. Если же ионные двигатели аппарата вдруг откажут, спутник за 1–5 лет сам сойдет с орбиты. Теперь все "старлинки" запускаются с козырьками от солнца, чтобы не бликовали и не мешали астрономам на Земле. Все о них можно почитать здесь.

СПРАВКАStarlink – проект американского бизнесмена Илона Маска по покрытию Земли скоростным интернетом за счет сети околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов. Компания оценивает затраты на уровне не менее $10 млрд. Первые услуги планируется начать предоставлять уже в 2020-м на юге Северной Америки. Сначала ученые подняли тревогу: рой Starlink может уничтожить наземную астрономию, но Маск пытается их успокоить постоянной модернизацией аппаратов и методов их размещения в космосе. 

Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, диаметр носового обтекателя – 5,3 м, масса ракеты без топлива – около 29 тонн, с полной заправкой – до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй – один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробно о ракете почитать здесь.

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На днях Starlink провели интернет в здание администрации и около 20 частных домов в резервации индейцев племени Хох в отдаленном районе на западе штата Вашингтон, где доступ в сеть ограничен или полностью недоступен:

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Теги: Илон Маск, Starlink, спутник, spacex, falcon 9, интернет, космос, запуск, ракета
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