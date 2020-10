Маск провел Starlink-интернет индейцам, запускает днем новые спутники – видео и трансляция

На сегодня, 18 октября в 15:25 по киевскому времени, у SpaceX запланировано выведение в космос 14-й партии спутников для глобального интернет-проекта Starlink (13-й, если не считать пару тестовых в начале 2018 года). Старт – с площадки SLC-39А базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида.

Запасное окно – завтра в 15:06.

Маршевая ступень ракеты B1051 до этого летала пять раз: 2 марта 2019-го она вывела на траекторию к МКС корабль Crew Dragon в его первом тест-полете на орбиту, затем такие грузы – RCM (июнь-2019), Starlink-4 (январь-2020), Starlink-7 (апрель) и Starlink-10 (август). Спустя примерно 8,5 минут после старта она должна мягко опуститься на дрон-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане – все еще уникальную для космонавтики процедуру покажут в прямом эфире.

Два морских корабля SpaceX будут ловить обе падающие из космоса створки головного обтекателя в надводные сети: они уже по два раза использовались в прошлых миссиях.

Те 260-килограммовые спутники, что не пройдут тесты, сожгут в атмосфере. Если же ионные двигатели аппарата вдруг откажут, спутник за 1–5 лет сам сойдет с орбиты. Теперь все "старлинки" запускаются с козырьками от солнца, чтобы не бликовали и не мешали астрономам на Земле. Все о них можно почитать здесь.

Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, диаметр носового обтекателя – 5,3 м, масса ракеты без топлива – около 29 тонн, с полной заправкой – до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй – один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробно о ракете почитать здесь.

На днях Starlink провели интернет в здание администрации и около 20 частных домов в резервации индейцев племени Хох в отдаленном районе на западе штата Вашингтон, где доступ в сеть ограничен или полностью недоступен:

В августе 2020-го SpaceX привлекла рекордные $1,9 млрд инвестиций. После этого капитал SpaceX достиг $46 млрд.

В России переживают, что Маск создает интернет-спутники Starlink "для спецназа".

