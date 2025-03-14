12 главных новостей Украины и мира на 23:00 14 марта
- Убийство в центре Одессы: застрелен активист Демьян Ганул. Утром в пятницу, 14 марта, в центре Одессы был застрелен активист Демьян Ганул. В город для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с главой Нацполиции Иваном Выговским.
- В Одессе задержан подозреваемый в убийстве активиста Ганула. СБУ говорит, что он – дезертир. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве активиста Ганула. По данным Службы безопасности Украины, задержанным оказался 46-летний дезертир. Разрабатываются возможные мотивы преступления, в том числе версии о заказном характере убийства, а также о "российском следе".
- Россияне атаковали ракетой Кривой Рог: есть пострадавшие, под ударом жилой квартал. Россияне совершили ракетную атаку по Кривому Рогу – попали в центр жилого квартала. Впоследствии число пострадавших выросло до 12, среди них двое детей.
- Страны G7 обсудили дальнейшие санкции и поддержку Украины, если РФ не пойдет на перемирие. Страны Большой семерки призвали Россию согласиться на прекращение огня и обсудили дальнейшие санкции, ограничение цен на нефть, а также дополнительную поддержку Украины и "другие средства", если Москва не пойдет на перемирие.
- Дроны СБУ поразили в России две газокомпрессорные станции и полевой склад ракет – источник. На днях дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили три объекта оккупантов на территории России. Об этом LIGA.net сообщил источник в спецслужбе.
- Генштаб опроверг окружение украинских войск в Курской области. Сообщения о якобы "окружении" россиянами украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности – оккупанты создают такие заявления ради своих политических целей, давления на Украину и партнеров. Об этом написал Генеральный штаб ВСУ.
- Зеленский: Курская операция выполнила свою задачу. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская операция в Курской области выполнила свою задачу – оттянула войска оккупантов с Покровского, Харьковского и Сумского направлений.
- Россия отправляет штурмовиков в "мясорубку" в Сумской области, Силы обороны их убивают – ГПСУ. Россияне продолжают попытки прорвать границу и зайти в Сумскую область, чтобы обойти украинскую группировку в Курской области, однако эти попытки успеха не имеют, оккупантов ликвидируют. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
- Третья отдельная штурмовая бригада официально стала Третьим армейским корпусом – обращение. Третья отдельная штурмовая бригада официально разворачивается в Третий армейский корпус. По словам командира Андрея Билецкого, "киты", на которых военные собираются строить корпус, – это боевая подготовка, профессиональный сержантский корпус, работа с управлением, планированием и технологичностью.
- NBC: Келлог был отстранен от мирных переговоров по требованию Кремля. Специальный представитель президента США Кит Келлог был отстранен от переговоров на высоком уровне о прекращении войны по требованию России, сообщил NBC News со ссылкой на собеседников в Штатах и России.
- В Финляндии российскому неонацисту Петровскому дали пожизненное за преступления в Украине. Окружной суд Хельсинки назначил главарю неонацистской группировки "Русич" Яну Петровскому (въехал в Финляндию под новым именем Воислав Торден) пожизненное лишение свободы за четыре военных преступления в Украине.
- В Канаде новый премьер Карни – готов встретиться с Трампом при двух условиях. Бывший глава Центробанка Марк Карни принял присягу и стал новым премьер-министром Канады. Теперь он попытается провести свою страну через торговую войну, начатую президентом США Дональдом Трампом, угрозы аннексии и будущие федеральные выборы.
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