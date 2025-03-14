12 головних новин України та світу на 23:00 14 березня
- Вбивство у центрі Одеси: застрелено активіста Дем'яна Ганула. Уранці в п’ятницю, 14 березня, в центрі Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула. До міста для розслідування резонансного вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з головою Нацполіції Іваном Вигівським.
- В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві активіста Ганула. СБУ каже, що він – дезертир. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві активіста Ганула. За даними Служби безпеки України, затриманим виявився 46-річний дезертир. Опрацьовуються можливі мотиви злочину, зокрема версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду".
- Росіяни атакували ракетою Кривий Ріг: є постраждалі, під ударом житловий квартал. Росіяни здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу – поцілили по центру житлового кварталу. Згодом число постраждалих зросло до 12, серед них двоє дітей.
- Країни G7 обговорили подальші санкції та підтримку України, якщо РФ не піде на перемир'я. Країни Великої сімки закликали Росію погодитися на припинення вогню й обговорили подальші санкції, обмеження цін на нафту, а також додаткову підтримку України й "інші засоби", якщо Москва не піде на перемир'я.
- Дрони СБУ уразили в Росії дві газокомпресорні станції та польовий склад ракет – джерело. Днями далекобійні дрони Служби безпеки України вразили три об’єкти окупантів на території Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в спецслужбі.
- Генштаб спростував оточення українських військ у Курській області. Повідомлення про нібито "оточення" росіянами українських підрозділів у Курській області не відповідають дійсності – окупанти створюють такі заяви заради своїх політичних цілей, тиску на Україну та партнерів. Про це написав Генеральний штаб ЗСУ.
- Зеленський: Курська операція виконала своє завдання. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська операція в Курській області виконала своє завдання – відтягнула війська окупантів з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.
- Росія відправляє штурмовиків у "м'ясорубку" на Сумщину, Сили оборони їх вбивають – ДПСУ. Росіяни продовжують намагання прорвати кордон і зайти до Сумської області, щоб обійти українське угруповання у Курській області, проте ці спроби успіху не мають, окупантів ліквідовують. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
- Третя окрема штурмова бригада офіційно стала Третім армійським корпусом – звернення. Третя окрема штурмова бригада офіційно розгортається у Третій армійський корпус. За словами командира Андрія Білецького, "кити", на яких військові збираються будувати корпус, — це бойова підготовка, професійний сержантський корпус, робота з управлінням, плануванням і технологічність.
- NBC: Келлога усунули від мирних переговорів на вимогу Кремля. Спеціальний представник президента США Кіт Келлог був усунений від переговорів на високому рівні щодо припинення війни на вимогу Росії, повідомив NBC News із посиланням на співбесідників у Штатах та Росії.
- У Фінляндії російському неонацисту Петровському дали довічне за злочини в Україні. Окружний суд Гельсінкі призначив ватажку неонацистського угруповання "Русич" Яну Петровському (вʼїхав у Фінляндію під новим імʼям Воїслав Торден) довічне позбавлення волі за чотири воєнні злочини в Україні.
- У Канаді новий прем'єр Карні – готовий зустрітися з Трампом за двох умов. Колишній голова Центробанку Марк Карні склав присягу й став новим прем'єр-міністром Канади. Тепер він спробує провести свою країну через торговельну війну, розпочату президентом США Дональдом Трампом, загрози анексії та майбутні федеральні вибори.
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