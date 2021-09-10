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Дело ЧВК. У Порошенко ответили на заявление комиссии Рады о спецоперации по вагнеровцам

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 23:35
Дело ЧВК. У Порошенко ответили на заявление комиссии Рады о спецоперации по вагнеровцам - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

В партии Европейская солидарность настаивают, что пятый президент Петр Порошенко санкционировал начало спецоперации против частной военной компании Вагнера. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Евросолидарности.

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Ранее сегодня глава временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию дела ЧВК Вагнера народный депутат фракции партии Слуга народа Марьяна Безуглая заявила, что Порошенко якобы не мог санкционировать спецоперацию по вагнеровцам, потому что спецмероприятие по "вытаскиванию" их из России началось в июле 2020 года.

"Именно пятый президент Украины Петр Порошенко санкционировал начало спецоперации против т.н. ЧВК Вагнера. Так же как президент Зеленский завалил ее финал", – говорится в заявлении Евросолидарности.

В партии подчеркнули, что в составе ВСК сегодня работали только представители Слуги народа, и потребовали "голосования полномочной ВСК при участии всех политических сил парламента, за исключением пророссийской ОПЗЖ".

Как отметили в Евросолидарности, ВСК – инструмент оппозиции, а власти должны расследовать дело об операции по ЧВК Вагнера силами правоохранительных органов, в первую очередь СБУ.

В партии добавили, что Порошенко готов давать показания СБУ по этому делу.

Читайте также: Дело ЧВК. Планировали задержать вагнеровцев в Турции, а не садить самолет в Киеве – нардеп

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Наталия Медведева
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