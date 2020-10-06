Дело ЧВК Вагнера. Арьев о допросе в ГБР: Спрашивали об источниках, а не о срыве операции
06.10.2020, 17:38
Владимир Арьев (фото - Council of Europe, Genevieve Engel)
По словам нардепа, допрос в Госбюро расследований длился три часа
Народный депутат от Европейской солидарности Владимир Арьев сходил на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом он сообщил в Twitter.
"Провел три часа на допросе в ГБР по делу "разглашение секретной информации" по вагнеровцам. Их больше интересует откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию из Офиса президента. Логично, потому что если расследовать беспристрастно, то ГБР выйдет на хозяина. Поэтому это расследует именно ГБР", – написал Арьев.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемника из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников, но 14 августа Беларусь выдала их России.
- Журналист Юрий Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента ее сорвал.
- Президент Зеленский назвал эту информацию "бредом", а глава ОП Ермак заявил, что это – "дезинформационная атака, направленная на раскол украинского общества".
- Глава ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ. Отрицают участие в подобной спецоперации в СБУ и СВР. Экс-глава ГУР Бурба не считает возможным комментировать это дело.
- 4 сентября депутат от Евросолидарности Арьев опубликовал фотографии документов, которые якобы свидетельствуют о проведении украинскими спецслужбами такой операции.
- 9 сентября Арьев сообщил, что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство против Ермака в связи с делом вагнеровцев. Ермак назвал это политическим пиаром.
- 12 сентября генпрокурор Венедиктова сообщила, что в ГБР открыто дело по факту возможной спецоперации.
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