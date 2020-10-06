Дело ЧВК Вагнера. Арьев о допросе в ГБР: Спрашивали об источниках, а не о срыве операции

По словам нардепа, допрос в Госбюро расследований длился три часа

Народный депутат от Европейской солидарности Владимир Арьев сходил на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом он сообщил в Twitter.

"Провел три часа на допросе в ГБР по делу "разглашение секретной информации" по вагнеровцам. Их больше интересует откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию из Офиса президента. Логично, потому что если расследовать беспристрастно, то ГБР выйдет на хозяина. Поэтому это расследует именно ГБР", – написал Арьев.

Наталия Медведева

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