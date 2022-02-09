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"День открытых дверей в Борисполе". Приземлился 10-й самолет с военной помощью из США

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 21:25
Алексей Резников (Фото: MReintegration/Facebook)

Сегодня, 9 февраля, в Борисполе сел 10-й самолет из США с военной помощью для украинской армии. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.

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По словам министра обороны, очередной самолет привез более 80 тонн боеприпасов для того, чтобы помочь Украине противостоять возможному новому вторжению России.

Ранее сегодня в Украину прибыл девятый самолет с 80 тоннами боеприпасов от США. 

"Сегодня "день открытых дверей" в аэропорту Борисполь! Сразу за 9-й птицей из США прилетела 10-я птица. Еще более 80 тонн боеприпасов для ВСУ!", – написал Резников.

"День открытых дверей в Борисполе". Приземлился 10-й самолет с военной помощью из США

"День открытых дверей в Борисполе". Приземлился 10-й самолет с военной помощью из США

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Наталия Медведева
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Алексей Резников вторжение военная помощь
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