"День открытых дверей в Борисполе". Приземлился 10-й самолет с военной помощью из США
09.02.2022, 21:25
Алексей Резников (Фото: MReintegration/Facebook)
Сегодня, 9 февраля, в Борисполе сел 10-й самолет из США с военной помощью для украинской армии. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.
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По словам министра обороны, очередной самолет привез более 80 тонн боеприпасов для того, чтобы помочь Украине противостоять возможному новому вторжению России.
Ранее сегодня в Украину прибыл девятый самолет с 80 тоннами боеприпасов от США.
"Сегодня "день открытых дверей" в аэропорту Борисполь! Сразу за 9-й птицей из США прилетела 10-я птица. Еще более 80 тонн боеприпасов для ВСУ!", – написал Резников.
- На фоне угрозы вторжения России решили поставлять оружие Украине США, Великобритания, Канада, Польша и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.
- 8 февраля американский военный атташе при посольстве в Киеве заявил: США увеличат военную помощь Украине в разы в случае необходимости.
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