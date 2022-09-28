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Директор ЦРУ о мобилизации в России: Недостаток людей — только одна из проблем армии РФ

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 10:21
Директор ЦРУ о мобилизации в России: Недостаток людей — только одна из проблем армии РФ - Фото
Уильям Бернс (Фото: EPA)

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс прокомментировал мобилизацию в России. Об этом он сообщил в интервью каналу CBS.

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По его словам, армия России имеет много проблем, а недостаток личного состава — только одна из них. 

Он отметил, что даже если российский диктатор Владимир Путин способен мобилизовать 300 000 человек — это не значит, что "их будут кидать как пушечное мясо на фронт". 

"Они не будут хорошо подготовлены, многие из них не будут иметь необходимого вооружения и логистической поддержки", — сказал Бернс. 

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского. После объявленной мобилизации россияне пытаются выехать из страны. 

Читайте также: Перекрытие дорог и обыски — разведка рассказала, как идет мобилизация в регионах России

Дмитро Гриниченко
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