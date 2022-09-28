Директор ЦРУ о мобилизации в России: Недостаток людей — только одна из проблем армии РФ

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс прокомментировал мобилизацию в России. Об этом он сообщил в интервью каналу CBS.

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По его словам, армия России имеет много проблем, а недостаток личного состава — только одна из них.

Он отметил, что даже если российский диктатор Владимир Путин способен мобилизовать 300 000 человек — это не значит, что "их будут кидать как пушечное мясо на фронт".

"Они не будут хорошо подготовлены, многие из них не будут иметь необходимого вооружения и логистической поддержки", — сказал Бернс.

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Дмитро Гриниченко

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