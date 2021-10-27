Гордон заявил, что ему запретили въезд в Грузию. Говорит – хотел посетить Саакашвили

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил в Instagram, что ему запретили въезд в Грузию. Он говорит, что хотел посетить главу Исполкома реформ Михеила Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме.

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"Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен", – написал он.

Гордон заявил, что сейчас вылетает в Киев.

Журналист говорит, что причин запрета на въезд в Грузию ему не назвали. Гордон его связывает со своей просьбой Министерству иностранных дел обратиться к МИД Грузии и организовать ему встречу с Саакашвили.

В Госпогранслужбе сказали LIGA.net, что не владеют информацией о запрете въезда Гордону. LIGA.net также обратилась за комментарием в МИД.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию. Его задержали в Тбилиси. Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

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Марк Сировой

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