Гордон заявил, что ему запретили въезд в Грузию. Говорит – хотел посетить Саакашвили
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил в Instagram, что ему запретили въезд в Грузию. Он говорит, что хотел посетить главу Исполкома реформ Михеила Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме.
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"Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен", – написал он.
Гордон заявил, что сейчас вылетает в Киев.
Журналист говорит, что причин запрета на въезд в Грузию ему не назвали. Гордон его связывает со своей просьбой Министерству иностранных дел обратиться к МИД Грузии и организовать ему встречу с Саакашвили.
В Госпогранслужбе сказали LIGA.net, что не владеют информацией о запрете въезда Гордону. LIGA.net также обратилась за комментарием в МИД.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию. Его задержали в Тбилиси. Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили. В Грузии заявили, что об экстрадиции не может быть и речи. 14 октября в Тбилиси прошла многотысячная акция с требованием освободить Саакашвили.
- Публичную поддержку Саакашвили высказывали украинские публичные деятели, в том числе Гордон и глава фракции Слуги народа Давид Арахамия. Сегодня к Саакашвили в тюрьму приехала омбудсмен Людмила Денисова.
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