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Гордон заявил, что ему запретили въезд в Грузию. Говорит – хотел посетить Саакашвили

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 14:06
Гордон заявил, что ему запретили въезд в Грузию. Говорит – хотел посетить Саакашвили - Фото
Дмитрий Гордон (фото - gordondmytro, Instagram)

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил в Instagram, что ему запретили въезд в Грузию. Он говорит, что хотел посетить главу Исполкома реформ Михеила Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме.

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"Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен", – написал он.

Гордон заявил, что сейчас вылетает в Киев.

Журналист говорит, что причин запрета на въезд в Грузию ему не назвали. Гордон его связывает со своей просьбой Министерству иностранных дел обратиться к МИД Грузии и организовать ему встречу с Саакашвили.

В Госпогранслужбе сказали LIGA.net, что не владеют информацией о запрете въезда Гордону. LIGA.net также обратилась за комментарием в МИД.

Гордон заявил, что ему запретили въезд в Грузию. Говорит – хотел посетить Саакашвили

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Марк Сировой
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Дмитрий Гордон Михеил Саакашвили депортация
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