КСУ заказал решетки на двери и окна после протеста под судом
Во время протеста на территорию КСУ летели дымовые шашки, файеры и презервативы
Конституционный суд после пятничного протеста, во время которого на его территорию бросали дымовые шашки и презервативы, заказал установку решеток на двери и окна на первом этаже, а также поручней. На данные о закупке в системе Прозорро обратили внимание Наші Гроші.
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Информация о закупке была опубликована 30 октября в 16:14, то есть уже после протеста под судом. Цена услуг – 48 783 грн, подрядчик – ООО Трейд Тулс. Установить решетки должны в течение пяти рабочих дней.
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Наші Гроші отмечают, что закупку провели без использования электронной системы, так как стоимость была ниже установленного законом порога в 50 000 грн. Фактически в Прозорро были просто обнародованы данные о договоре, который заключили без открытых торгов, отмечает источник.
- 27 октября КСУ признал неконституционными уголовную статью за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК, что поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.
- 30 октября под КСУ прошел протест: участники жгли дымовые шашки и требовали отставки судей.
- Кабмин после экстренного совещания СНБО разблокировал работу реестра деклараций НАПК, президент Зеленский подал законопроект о прекращении полномочий судей КСУ, который раскритиковали оппозиционные партии, а также главы Венецианской комиссии и GRECO.
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