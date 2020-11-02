КСУ заказал решетки на двери и окна после протеста под судом

Во время протеста на территорию КСУ летели дымовые шашки, файеры и презервативы

Конституционный суд после пятничного протеста, во время которого на его территорию бросали дымовые шашки и презервативы, заказал установку решеток на двери и окна на первом этаже, а также поручней. На данные о закупке в системе Прозорро обратили внимание Наші Гроші.

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Информация о закупке была опубликована 30 октября в 16:14, то есть уже после протеста под судом. Цена услуг – 48 783 грн, подрядчик – ООО Трейд Тулс. Установить решетки должны в течение пяти рабочих дней.

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Наші Гроші отмечают, что закупку провели без использования электронной системы, так как стоимость была ниже установленного законом порога в 50 000 грн. Фактически в Прозорро были просто обнародованы данные о договоре, который заключили без открытых торгов, отмечает источник.

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Марк Сировой

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