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Министр обороны Германии: Мобилизация — это отчаяние Путина и реакция на успехи Украины

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 15:49
Министр обороны Германии: Мобилизация — это отчаяние Путина и реакция на успехи Украины - Фото
Кристин Ламбрехт (Фото: EPA)

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что ФРГ продолжит поддерживать Украину, несмотря на мобилизацию в России. Об этом она заявила на брифинге с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню в Берлине, цитирует ее канал CNN.

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По ее словам, объявление мобилизации — это реакция российского диктатора Владимира Путина на успехи Вооруженных Сил Украины, что побуждает продолжать поддерживать Украину. 

"Мы видим, что Украина добилась больших успехов. Мы видим, как Россия реагирует на эти успехи — отчаянно", — сказала Ламбрехт. 

Также министр заявила, что псевдореферендумы на временно оккупированных территориях не повлияют на позицию Германии и не изменят уровень поддержки. 

Французский коллега Ламбрехт подчеркнул, что Франция также продолжит оказывать поддержку Украине в плане вооружений и обучения бойцов, добавив, что для этого его стране необходимо сотрудничество в рамках НАТО.

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского. После объявленной мобилизации россияне пытаются выехать из страны. 

Читайте также: Резников о мобилизации в России: Россияне гибнут — их родственники получают автомобиль 

Дмитро Гриниченко
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Украина Германия война военная помощь Кристин Ламбрехт мобилизация в россии
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