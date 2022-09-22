Министр обороны Германии: Мобилизация — это отчаяние Путина и реакция на успехи Украины
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что ФРГ продолжит поддерживать Украину, несмотря на мобилизацию в России. Об этом она заявила на брифинге с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню в Берлине, цитирует ее канал CNN.
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По ее словам, объявление мобилизации — это реакция российского диктатора Владимира Путина на успехи Вооруженных Сил Украины, что побуждает продолжать поддерживать Украину.
"Мы видим, что Украина добилась больших успехов. Мы видим, как Россия реагирует на эти успехи — отчаянно", — сказала Ламбрехт.
Также министр заявила, что псевдореферендумы на временно оккупированных территориях не повлияют на позицию Германии и не изменят уровень поддержки.
Французский коллега Ламбрехт подчеркнул, что Франция также продолжит оказывать поддержку Украине в плане вооружений и обучения бойцов, добавив, что для этого его стране необходимо сотрудничество в рамках НАТО.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал мобилизацию в РФ "комплексной программой утилизации россиян".
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что объявление частичной мобилизации в России является признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину терпит крах. Британская разведка заявила, что Россия, скорее всего, столкнется с рядом проблем при мобилизации 300 000 резервистов, а министр обороны Словакии Ярослав Надь считает, что мобилизация в России закончится свержением Путина.
- Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, заявил глава МИД Ринкевичс.
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