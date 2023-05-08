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Одесская область. Россия запустила восемь ракет из Ту-22М3. Часть не достигла цели — фото

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 07:42
Одесская область. Россия запустила восемь ракет из Ту-22М3. Часть не достигла цели — фото - Фото
Последствия удара по Одесской области (Фото: ОК "Юг")

Российские оккупанты запустили восемь ракет с дальних бомбардировщиков Ту-22М3 по Одесской области, части из них не достигла цели. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, около полуночи враг осуществил восемь пусков с самолетов дальней авиации Ту-22М3 из района мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму. 

Он отметил, что часть ракет не достигла своей цели. 

В оперативном командовании "Юг" заявили, что ракеты Х-22 попали в склад одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на побережье Черного моря.

Ранее Генеральный штаб сообщил, что враг запустил 35 беспилотников — все были сбиты силами ПВО. 

Читайте также: Россияне ударили ракетами Х-22 под Одессой. Был массированный налет "шахедов" на Киев

Дмитро Гриниченко
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