Одесская область. Россия запустила восемь ракет из Ту-22М3. Часть не достигла цели — фото

Российские оккупанты запустили восемь ракет с дальних бомбардировщиков Ту-22М3 по Одесской области, части из них не достигла цели. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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По его словам, около полуночи враг осуществил восемь пусков с самолетов дальней авиации Ту-22М3 из района мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму.

Он отметил, что часть ракет не достигла своей цели.

В оперативном командовании "Юг" заявили, что ракеты Х-22 попали в склад одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на побережье Черного моря.

Ранее Генеральный штаб сообщил, что враг запустил 35 беспилотников — все были сбиты силами ПВО.

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Дмитро Гриниченко

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