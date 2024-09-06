Одиннадцать главных новостей Украины и мира на 21:00 6 сентября
HIMARS (Иллюстративное фото: EPA)
  1. Зеленский лично прибыл на "Рамштайн". Президент Владимир Зеленский прибыл на авиабазу "Рамштайн" для участия в заседании Контактной группы по обороне Украины. Он заявил, что нужна решительность партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор (подробнее).
  2. Пакет от США на $250 млн. Пентагон опубликовал полный список оружия для ВСУ. США выделили новый пакет помощи Вооруженным Силам Украины на $250 млн, в него вошли ракеты в системы противовоздушной обороны и другое вооружение. Пентагон раскрыл полное содержание нового пакета, в том числе там боеприпасы для HIMARS (подробнее).
  3. "Ограниченное количество ATACMS". Пентагон озвучил новую причину запрета на удары вглубь РФ. Одна из причин, почему США не разрешают Украине использовать американское оружие для дальнобойных ударов по России – ограниченное количество ракет ATACMS. Об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх (подробнее).
  4. ВСУ получат от партнеров 77 танков Leopard 1A5 – министр обороны Германии. Вооруженные Силы Украины получат от партнеров партию танков Leopard 1A5. Об этом на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" сообщил министр обороны Германии Борис Писториус (подробнее).
  5. Великобритания передает Украине 650 ракет ПВО более чем на $210 млн. В рамках контракта для усиления украинской противовоздушной обороны Великобритания передаст Украине 650 универсальных малогабаритных многоцелевых управляемых ракет Lightweight Multirole Missile (LMM) стоимостью 162 млн. фунтов стерлингов (подробнее).
  6. Павлоград накрыли не менее пяти баллистических ракет. В городе уже 64 раненых. В командовании Воздушных сил сообщили, что Россия ударила по Павлограду по меньшей мере пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Количество раненых возросло до 64 (подробнее).
  7. ГУР нанесло киберудар по инфраструктуре России: среди "жертв" – Лукойл. 4 сентября киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны совместно с хакерской группировкой "ВО Team" уничтожили сетевую инфраструктуру в России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в ГУР (подробнее).
  8. Зеленский: За август российская армия потеряла около 6000 человек в Курской области. За месяц операции Вооруженных сил Украины в Курской области российская армия потеряла на этом направлении около 6000 военных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на открытии заседания "Рамштайна" (подробнее).
  9. Россияне казнили украинского военного и сняли это на видео. Лубинец отреагировал. Российские военные казнили украинского военнопленного, свое преступление они сняли на видео и опубликовали в сети. Об этом сообщил украинский государственный проект "Хочу жить", созданный для добровольной сдачи военных РФ в плен. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в международные организации (подробнее).
  10. Оккупанты казнили трех украинских военнопленных под Покровском: начато расследование. Начато расследование по факту возможного расстрела оккупантами трех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области, сообщил Офис генерального прокурора (подробнее).
  11. Отключения света в субботу не планируются. На субботу не запланировано отключение света, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". В то же время она призывает не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 21:00 (подробнее).

Читайте также главные тексты дня:

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Он понимает офис, там понимают его". Почему Сибига заменил Кулебу в МИД и что это меняет

"Успех для Путина". Как Украина может попасть под раздачу из-за недовольства мусульманами в ФРГ

Пенсионная реформа попадет на рассмотрение в Раду до конца года. Основные параметры

Застройка Соломенского парка в столице: Киевсовет незаконно передал участок под ЖК

Сколько школ Киева отремонтировали свои укрытия и сколько на это потрачено средств

Жизнь детей супербогачей: взгляд изнутри

Тост с инжиром и тыквенная пина колада. Чем будут угощать украинские заведения этой осенью

Венецианский кинофестиваль 2024: Самые яркие звезды, покорившие красную дорожку (Фото)

главное за день