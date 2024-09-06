Одиннадцать главных новостей Украины и мира на 21:00 6 сентября
- Зеленский лично прибыл на "Рамштайн". Президент Владимир Зеленский прибыл на авиабазу "Рамштайн" для участия в заседании Контактной группы по обороне Украины. Он заявил, что нужна решительность партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор (подробнее).
- Пакет от США на $250 млн. Пентагон опубликовал полный список оружия для ВСУ. США выделили новый пакет помощи Вооруженным Силам Украины на $250 млн, в него вошли ракеты в системы противовоздушной обороны и другое вооружение. Пентагон раскрыл полное содержание нового пакета, в том числе там боеприпасы для HIMARS (подробнее).
- "Ограниченное количество ATACMS". Пентагон озвучил новую причину запрета на удары вглубь РФ. Одна из причин, почему США не разрешают Украине использовать американское оружие для дальнобойных ударов по России – ограниченное количество ракет ATACMS. Об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх (подробнее).
- ВСУ получат от партнеров 77 танков Leopard 1A5 – министр обороны Германии. Вооруженные Силы Украины получат от партнеров партию танков Leopard 1A5. Об этом на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" сообщил министр обороны Германии Борис Писториус (подробнее).
- Великобритания передает Украине 650 ракет ПВО более чем на $210 млн. В рамках контракта для усиления украинской противовоздушной обороны Великобритания передаст Украине 650 универсальных малогабаритных многоцелевых управляемых ракет Lightweight Multirole Missile (LMM) стоимостью 162 млн. фунтов стерлингов (подробнее).
- Павлоград накрыли не менее пяти баллистических ракет. В городе уже 64 раненых. В командовании Воздушных сил сообщили, что Россия ударила по Павлограду по меньшей мере пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Количество раненых возросло до 64 (подробнее).
- ГУР нанесло киберудар по инфраструктуре России: среди "жертв" – Лукойл. 4 сентября киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны совместно с хакерской группировкой "ВО Team" уничтожили сетевую инфраструктуру в России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в ГУР (подробнее).
- Зеленский: За август российская армия потеряла около 6000 человек в Курской области. За месяц операции Вооруженных сил Украины в Курской области российская армия потеряла на этом направлении около 6000 военных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на открытии заседания "Рамштайна" (подробнее).
- Россияне казнили украинского военного и сняли это на видео. Лубинец отреагировал. Российские военные казнили украинского военнопленного, свое преступление они сняли на видео и опубликовали в сети. Об этом сообщил украинский государственный проект "Хочу жить", созданный для добровольной сдачи военных РФ в плен. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в международные организации (подробнее).
- Оккупанты казнили трех украинских военнопленных под Покровском: начато расследование. Начато расследование по факту возможного расстрела оккупантами трех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области, сообщил Офис генерального прокурора (подробнее).
- Отключения света в субботу не планируются. На субботу не запланировано отключение света, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". В то же время она призывает не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 21:00 (подробнее).
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