Одинадцять головних новин України та світу на 21:00 6 вересня
HIMARS (Ілюстративне фото: EPA)
  1. Зеленський особисто прибув на "Рамштайн". Президент Володимир Зеленський прибув на авіабазу "Рамштайн" для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. Він заявив, що потрібна рішучість партнерів і засоби, щоб зупинити російський повітряний терор (детальніше).
  2. Пакет від США на $250 млн. Пентагон опублікував повний список зброї для ЗСУ. США виділили новий пакет допомоги Збройним Силам України на $250 млн, до нього увійшли ракети до систем протиповітряної оборони та інше озброєння. Пентагон розкрив повний вміст нового пакета, зокрема там боєприпаси для HIMARS (детальніше).
  3. "Обмежена кількість ATACMS". Пентагон озвучив нову причину заборони на удари вглиб РФ. Одна з причин, чому США не дозволяють Україні використовувати американську зброю для далекобійних ударів по Росії – обмежена кількість ракет ATACMS. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх (детальніше).
  4. ЗСУ отримають від партнерів 77 танків Leopard 1A5 – міністр оборони Німеччини. Збройні Сили України отримають від партнерів партію танків Leopard 1A5. Про це на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (детальніше).
  5. Велика Британія передає Україні 650 ракет ППО на понад $210 млн. У рамках контракту для посилення української протиповітряної оборони Велика Британія передасть Україні 650 універсальних малогабаритних багатоцільових керованих ракет Lightweight Multirole Missile (LMM) вартістю 162 млн фунтів стерлінгів (детальніше).
  6. Павлоград накрили щонайменше п'ять балістичних ракет. У місті вже 64 поранених. У командуванні Повітряних сил повідомили, що Росія вдарила по Павлограду щонайменше п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Кількість поранених зросла до 64 (детальніше).
  7. ГУР завдало кіберудару по інфраструктурі Росії: серед "жертв" – Лукойл. 4 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спільно з хакерським угрупованням "ВО Team" знищили мережеву інфраструктуру в Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у ГУР (детальніше).
  8. Зеленський: За серпень російська армія втратила близько 6000 осіб на Курщині. За місяць операції Збройних Сил України у Курській області російська армія втратила на цьому напрямку близько 6000 військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на відкритті засідання "Рамштайну" (детальніше).
  9. Росіяни стратили українського військового й зняли це на відео. Лубінець відреагував. Російські військові стратили українського військовополоненого, свій злочин вони зняли на відео та опублікували його в мережі. Про це повідомив український державний проєкт "Хочу жить", створений для добровільної здачі військових РФ у полон. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до міжнародних організацій (детальніше).
  10. Окупанти стратили трьох українських військовополонених під Покровськом: розпочато розслідування. Розпочато розслідування за фактом можливого розстрілу окупантами трьох українських військовополонених у Покровському районі Донецької області, повідомив Офіс генерального прокурора (детальніше).
  11. Відключення світла у суботу не плануються. На суботу не заплановані відключення світла, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго". Водночас вона закликає не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 21:00 (детальніше).

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