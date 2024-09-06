Одинадцять головних новин України та світу на 21:00 6 вересня
- Зеленський особисто прибув на "Рамштайн". Президент Володимир Зеленський прибув на авіабазу "Рамштайн" для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. Він заявив, що потрібна рішучість партнерів і засоби, щоб зупинити російський повітряний терор (детальніше).
- Пакет від США на $250 млн. Пентагон опублікував повний список зброї для ЗСУ. США виділили новий пакет допомоги Збройним Силам України на $250 млн, до нього увійшли ракети до систем протиповітряної оборони та інше озброєння. Пентагон розкрив повний вміст нового пакета, зокрема там боєприпаси для HIMARS (детальніше).
- "Обмежена кількість ATACMS". Пентагон озвучив нову причину заборони на удари вглиб РФ. Одна з причин, чому США не дозволяють Україні використовувати американську зброю для далекобійних ударів по Росії – обмежена кількість ракет ATACMS. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх (детальніше).
- ЗСУ отримають від партнерів 77 танків Leopard 1A5 – міністр оборони Німеччини. Збройні Сили України отримають від партнерів партію танків Leopard 1A5. Про це на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (детальніше).
- Велика Британія передає Україні 650 ракет ППО на понад $210 млн. У рамках контракту для посилення української протиповітряної оборони Велика Британія передасть Україні 650 універсальних малогабаритних багатоцільових керованих ракет Lightweight Multirole Missile (LMM) вартістю 162 млн фунтів стерлінгів (детальніше).
- Павлоград накрили щонайменше п'ять балістичних ракет. У місті вже 64 поранених. У командуванні Повітряних сил повідомили, що Росія вдарила по Павлограду щонайменше п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Кількість поранених зросла до 64 (детальніше).
- ГУР завдало кіберудару по інфраструктурі Росії: серед "жертв" – Лукойл. 4 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спільно з хакерським угрупованням "ВО Team" знищили мережеву інфраструктуру в Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у ГУР (детальніше).
- Зеленський: За серпень російська армія втратила близько 6000 осіб на Курщині. За місяць операції Збройних Сил України у Курській області російська армія втратила на цьому напрямку близько 6000 військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на відкритті засідання "Рамштайну" (детальніше).
- Росіяни стратили українського військового й зняли це на відео. Лубінець відреагував. Російські військові стратили українського військовополоненого, свій злочин вони зняли на відео та опублікували його в мережі. Про це повідомив український державний проєкт "Хочу жить", створений для добровільної здачі військових РФ у полон. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до міжнародних організацій (детальніше).
- Окупанти стратили трьох українських військовополонених під Покровськом: розпочато розслідування. Розпочато розслідування за фактом можливого розстрілу окупантами трьох українських військовополонених у Покровському районі Донецької області, повідомив Офіс генерального прокурора (детальніше).
- Відключення світла у суботу не плануються. На суботу не заплановані відключення світла, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго". Водночас вона закликає не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 21:00 (детальніше).
Читайте також головні тексти дня:
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
"Він розуміє Офіс, там розуміють його". Чому Сибіга замінив Кулебу в МЗС і що це змінює
"Успіх для Путіна". Як Україна може попасти під роздачу через невдоволення мусульманами у ФРН
Пенсійна реформа потрапить на розгляд у Раду до кінця року. Основні параметри
Забудова Солом'янського парку в столиці: Київрада незаконно передала ділянку під ЖК
Скільки шкіл Києва відремонтували свої укриття та скільки на це витрачено коштів
Життя дітей супербагатіїв: погляд зсередини
Тост з інжиром і гарбузова піна колада. Чим пригощатимуть українські заклади цієї осені
Венеційський кінофестиваль 2024: Найяскравіші зірки, які підкорили червону доріжку (Фото)