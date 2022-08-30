Открытая Европа не привела Россию к цивилизованности, может, закрытая поможет – Кулеба

Возможность для граждан РФ ездить в Европу не дала России никакого облагораживающего импульса, но, может, такой импульс придаст россиянам невозможность ездить в Европу. Такую гипотезу высказал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Министр отметил, что поездки ее граждан в Евросоюз не оказали на Россию никакого преобразующего воздействия.

"После упрощения визового режима в 2007 году Москва напала на Грузию, развязала войну с Украиной, совершила множество преступлений — и все это при подавляющей поддержке населения", – написал он.

"Чтобы преобразить Россию, закройте дверь перед российскими туристами", – предложил министр.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг сказал, что Австрия считает "контрпродуктивным" запрещать выдачу туристических шенгенских виз гражданам России.

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Сергей Бережной

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