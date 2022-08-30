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Открытая Европа не привела Россию к цивилизованности, может, закрытая поможет – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 16:51
Открытая Европа не привела Россию к цивилизованности, может, закрытая поможет – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Возможность для граждан РФ ездить в Европу не дала России никакого облагораживающего импульса, но, может, такой импульс придаст россиянам невозможность ездить в Европу. Такую гипотезу высказал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Министр отметил, что поездки ее граждан в Евросоюз не оказали на Россию никакого преобразующего воздействия.

"После упрощения визового режима в 2007 году Москва напала на Грузию, развязала войну с Украиной, совершила множество преступлений — и все это при подавляющей поддержке населения", – написал он.

"Чтобы преобразить Россию, закройте дверь перед российскими туристами", – предложил министр.

Фото – скриншот из Twitter Dmytro Kuleba
СПРАВКА. 8 августа 2022-го президент Зеленский призвал ЕС закрыть въезд для всех россиян как минимум до конца ее захватнической войны против Украины. Польша, Латвия, Литва, ЭстонияЧехияФинляндияДания и другие союзники поддержали, против – Венгрия, ФРГ, Франция, Кипр, Испания, Италия, Греция, Португалия, США и Брюссель. Канцлер ФРГ Шольц говорит - "это война Путина, а не россиян". В МИД ФРГ сообщили, что будут обсуждать ограничения, но не хотят россиян "навсегда списывать". СМИ пишут, что Франция и ФРГ призовут ЕС продолжить выдавать визы россиянам. Топ-дипломат ЕС также против, "невзирая "на любую причину".

Читайте также: Германия и Франция призвали не запрещать выдачу виз россиянам – "умно использовать рычаг"

Сергей Бережной
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визы россиянам евросоюз дмитрий кулеба
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