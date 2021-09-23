Переговоры тет-а-тет. У Путина "не понимают", о чем ему сейчас разговаривать с Зеленским
В Кремле считают, что двусторонняя встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Владимиром Зеленским состоится не ранее, чем оба "поймут, о чем им разговаривать". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет пропагандистское агентство РФ ТАСС.
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Ранее сегодня Зеленский заявил, что встреча будет, "когда Путин будет готов". Сотрудники росСМИ спросили Пескова, когда это произойдет.
"Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся", – не добавил никакой конкретики в тему представитель Кремля.
Зеленский неоднократно выражал готовность к переговорам с Путиным, однако тот отказывается от них, если там будет тема временно оккупированного Россией Крыма. На Банковой отвечают, что встречи без этого вопроса не будет. Публичных подвижек по теме личной встречи по-прежнему нет.
- 20 апреля 2021-го Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе. Тот ответил, что готов встретиться в Москве.
- Также весной РФ предложила провести на Донбассе встречу в нормандском формате и позвать на нее боевиков. Зеленский заявил, что не будет говорить с террористами.
- Еще в апреле Зеленский заявлял, что "все идет к тому", что их встреча с Путиным произойдет.
- На полях 76-й ГА ООН глава МИД Кулеба заявил, что Украина "пока не может остановить Россию – это реальность", но обязательно "привлечет ее к ответственности".
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