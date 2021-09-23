Переговоры тет-а-тет. У Путина "не понимают", о чем ему сейчас разговаривать с Зеленским

В Кремле считают, что двусторонняя встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Владимиром Зеленским состоится не ранее, чем оба "поймут, о чем им разговаривать". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет пропагандистское агентство РФ ТАСС.

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Ранее сегодня Зеленский заявил, что встреча будет, "когда Путин будет готов". Сотрудники росСМИ спросили Пескова, когда это произойдет.

"Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся", – не добавил никакой конкретики в тему представитель Кремля.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль . В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль зажег очаг войны на Донбассе . После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

Зеленский неоднократно выражал готовность к переговорам с Путиным, однако тот отказывается от них, если там будет тема временно оккупированного Россией Крыма. На Банковой отвечают, что встречи без этого вопроса не будет. Публичных подвижек по теме личной встречи по-прежнему нет.

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Евгений Пилипенко

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