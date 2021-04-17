Признаков подготовки ударных групп РФ для наступления нет, есть демонстрация силы – Наев
На границах Украины нет признаков, что Россия готовит ударные группы для наступления, сейчас происходит демонстрация силы. Об этом заявил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.
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Наев комментировал слова экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, который назвал появление полевых госпиталей одним из признаков к наступлению.
По словам Наева, госпитали действительно развернуты – и это один из признаков приготовления к вражеским действиям. Однако признаков подготовки ударных групп пока нет, говорит Наев.
"Должны быть созданы ударные группы, войска должны быть выстроены в боевой порядок и совершить меры подготовки для наступления. Сейчас таких признаков нет, ударные группы не созданы", – сказал он.
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По словам Наева, все подразделения РФ у границ сейчас находятся в базовых лагерях и на полигонах занимаются мероприятиями военной подготовки.
"На военном языке это называется демонстрация силы", – сказал Наев.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Украинские топ-чиновники обсудили обострение на границах с американскими коллегами. А президент Зеленский после беседы с президентом США Байденом заявил: США не оставят Украину наедине с агрессором.
- ЕС, США, НАТО, лидеры Франции и Германии призывают Россию убрать войска от границ Украины. В Кремле говорят, что "никого не должны интересовать передвижения войск на нашей территории".
- У президента Зеленского не исключают возможного наступления. Командующий войсками США Уолтерс говорит, что риск нового вторжения – низкий или средний, однако есть тенденция к его снижению.
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