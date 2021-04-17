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Признаков подготовки ударных групп РФ для наступления нет, есть демонстрация силы – Наев

17.04.2021, 09:08
Признаков подготовки ударных групп РФ для наступления нет, есть демонстрация силы – Наев - Фото
Сергей Наев (скриншот видео Shuster Online, YouTube)

На границах Украины нет признаков, что Россия готовит ударные группы для наступления, сейчас происходит демонстрация силы.  Об этом заявил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.

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Наев комментировал слова экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, который назвал появление полевых госпиталей одним из признаков к наступлению.

По словам Наева, госпитали действительно развернуты – и это один из признаков приготовления к вражеским действиям. Однако признаков подготовки ударных групп пока нет, говорит Наев.

"Должны быть созданы ударные группы, войска должны быть выстроены в боевой порядок и совершить меры подготовки для наступления. Сейчас таких признаков нет, ударные группы не созданы", – сказал он.

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По словам Наева, все подразделения РФ у границ сейчас находятся в базовых лагерях и на полигонах занимаются мероприятиями военной подготовки.

"На военном языке это называется демонстрация силы", – сказал Наев.

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Марк Сировой
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