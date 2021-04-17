Признаков подготовки ударных групп РФ для наступления нет, есть демонстрация силы – Наев

На границах Украины нет признаков, что Россия готовит ударные группы для наступления, сейчас происходит демонстрация силы. Об этом заявил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Наев комментировал слова экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, который назвал появление полевых госпиталей одним из признаков к наступлению.

По словам Наева, госпитали действительно развернуты – и это один из признаков приготовления к вражеским действиям. Однако признаков подготовки ударных групп пока нет, говорит Наев.

"Должны быть созданы ударные группы, войска должны быть выстроены в боевой порядок и совершить меры подготовки для наступления. Сейчас таких признаков нет, ударные группы не созданы", – сказал он.

Читайте также: Командующий войсками США в Европе оценил, сможет ли Украина отразить новое вторжение РФ

По словам Наева, все подразделения РФ у границ сейчас находятся в базовых лагерях и на полигонах занимаются мероприятиями военной подготовки.

"На военном языке это называется демонстрация силы", – сказал Наев.

Читайте также: Кравчук: Путину можно только силой дать под дых

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.