Противотанковое оружие раздали бригадам. Удар по арсеналам не поможет – Бутусов
На фоне угрозы нового вторжения России противотанковое оружие раздали украинским бойцам на Донбассе, теоретический удар по арсеналам не поможет врагу. Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.
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По его словам, все бригады и батальоны на первой линии обороны на Донбассе получили противотанковые ракетные комплексы Javelin, Стугна, Корсар, противотанковые гранатометы NLAW и противобункерные гранатометы M141. Инструкторы прошли подготовку и обучают бойцов на позициях.
Такое рассредоточение современного оружия делает невозможным его уничтожение ударами по арсеналам, отметил журналист.
Он добавил, что современное оружие есть на каждом узле обороны и у мобильных противотанковых групп в резерве. В боевых порядках также увеличили количество советских противотанковых средств.
По данным журналиста, риск локальных боевых действий высок именно на Донбассе.
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- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- На фоне угрозы вторжения России решили или начали поставлять Украине оружие США, Великобритания, Канада, Польша, страны Балтии, Чехия.
- 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение может начаться в любой момент, даже во время Олимпиады. США и ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину в течение ближайших дней.
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