Противотанковое оружие раздали бригадам. Удар по арсеналам не поможет – Бутусов

На фоне угрозы нового вторжения России противотанковое оружие раздали украинским бойцам на Донбассе, теоретический удар по арсеналам не поможет врагу. Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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По его словам, все бригады и батальоны на первой линии обороны на Донбассе получили противотанковые ракетные комплексы Javelin, Стугна, Корсар, противотанковые гранатометы NLAW и противобункерные гранатометы M141. Инструкторы прошли подготовку и обучают бойцов на позициях.

Такое рассредоточение современного оружия делает невозможным его уничтожение ударами по арсеналам, отметил журналист.

Он добавил, что современное оружие есть на каждом узле обороны и у мобильных противотанковых групп в резерве. В боевых порядках также увеличили количество советских противотанковых средств.

По данным журналиста, риск локальных боевых действий высок именно на Донбассе.

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Марк Сировой

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