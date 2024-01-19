Реестр военнообязанных не будут размещать в странах НАТО, он останется здесь — Минобороны
Электронный реестр военнообязанных будет размещен на украинских серверах. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона.
По ее словам, реестр военнообязанных не будут размещать в облачных хранилищах стран-членов НАТО.
"Он будет размещен на территории Украины", — сказала Черногоренко.
Чиновница отметила, что реестр уже развернут, работает и получил комплекс защиты информации.
Также она заявила, что электронный кабинет военнообязанных планируют запустить во втором квартале 2024 года (апрель-июнь).
Ранее Верховная Рада в целом приняла закон №10062, касающийся цифровизации Вооруженных Сил Украины. Он предоставит Министерству обороны возможность усилить киберзащиту, а также создать единый реестр военнослужащих.
Также документ дает МО право размещать свои IT-системы в военных облачных хранилищах НАТО.
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- В тот же день министр обороны Умеров сообщил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию с учетом всех предложений.
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