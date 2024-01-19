Реестр военнообязанных не будут размещать в странах НАТО, он останется здесь — Минобороны

Черногоренко заявила, что электронный реестр военнообязанных уже развернут и работает в Украине

Екатерина Черногоренко (Фото: Минобороны)

Электронный реестр военнообязанных будет размещен на украинских серверах. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, реестр военнообязанных не будут размещать в облачных хранилищах стран-членов НАТО.

"Он будет размещен на территории Украины", — сказала Черногоренко.

Чиновница отметила, что реестр уже развернут, работает и получил комплекс защиты информации.

Также она заявила, что электронный кабинет военнообязанных планируют запустить во втором квартале 2024 года (апрель-июнь).

Ранее Верховная Рада в целом приняла закон №10062, касающийся цифровизации Вооруженных Сил Украины. Он предоставит Министерству обороны возможность усилить киберзащиту, а также создать единый реестр военнослужащих.

Также документ дает МО право размещать свои IT-системы в военных облачных хранилищах НАТО.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

4 января комитет Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки начал работу над законопроектом. Были вопросы к нормам почти на всех 73 страницах законопроекта, заявил секретарь комитета Костенко.

11 января нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку правительству. Затем правительство отозвало его.

В тот же день министр обороны Умеров сообщил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию с учетом всех предложений.

Читайте также: Мобилизация. Военкоматы больше не будут отправлять повестки лишний раз — Минобороны