Реєстр військовозобов'язаних не розміщуватимуть у країнах НАТО, він залишиться тут — Міноборони
Електронний реєстр військовозобов'язаних буде розміщено на українських серверах. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко у ефірі національного телемарафону.
За її словами, реєстр військовозобов'язаних не розміщуватимуть у хмарних сховищах країн-членів НАТО.
"Він буде розміщений на території України", — сказала Чорногоренко.
Чиновниця зазначила, що реєстр вже розгорнутий, працює та отримав комплекс захисту інформації.
Також вона заявила, що електронний кабінет військовозобов'язаних планують запустити у другому кварталі 2024 року (квітень-червень).
Раніше Верховна Рада загалом ухвалила закон №10062 щодо цифровізації Збройних Сил України. Він надасть Міноборони можливість посилити кіберзахист та створити єдиний реєстр військовослужбовців.
Також документ дає МО право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах НАТО.
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