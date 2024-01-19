Реєстр військовозобов'язаних не розміщуватимуть у країнах НАТО, він залишиться тут — Міноборони

Чорногоренко заявила, що електронний реєстр військовозобов'язаних вже розгорнутий та працює в Україні

Катерина Чорногоренко (Фото: Міноборони)

Електронний реєстр військовозобов'язаних буде розміщено на українських серверах. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко у ефірі національного телемарафону.

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За її словами, реєстр військовозобов'язаних не розміщуватимуть у хмарних сховищах країн-членів НАТО.

"Він буде розміщений на території України", — сказала Чорногоренко.

Чиновниця зазначила, що реєстр вже розгорнутий, працює та отримав комплекс захисту інформації.

Також вона заявила, що електронний кабінет військовозобов'язаних планують запустити у другому кварталі 2024 року (квітень-червень).

Раніше Верховна Рада загалом ухвалила закон №10062 щодо цифровізації Збройних Сил України. Він надасть Міноборони можливість посилити кіберзахист та створити єдиний реєстр військовослужбовців.

Також документ дає МО право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах НАТО.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

4 січня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом. Були питання до норм майже на всіх 73 сторінках законопроєкту, заявив секретар Комітету Костенко.

11 січня нардепи мали розглянути у першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Однак на закритому засіданні погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання уряду. Потім уряд відкликав його.

Міністр оборони Умєров повідомив, що його відомство вже підготувало нову редакцію з урахуванням усіх пропозицій.

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