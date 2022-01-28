Россия отправила армейские медицинские подразделения к границе Украины – WSJ

Россия "завершила последние приготовления к вторжению" в Украину, пишет со ссылкой на западных чиновников из оборонных ведомств The Wall Street Journal. Такой вывод издание сделало на том основании, что Москва якобы направила в войска у границы медицинские подразделения.

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При этом, пишет издание, был "достигнут такой уровень готовности, которого не было в прошлом". "Хотя эти шаги не означают, что нападение обязательно будет, они являются предпосылками для боевых действий и вызвали интенсивные дебаты среди западных союзников по поводу намерений президента России Владимира Путина", – отмечает WSJ.

Во время весенней эскалации 2021 года у границ Украины экс-командующий войсками США в Европе Фредерик "Бен" Ходжес говорил, что о реальной подготовке российских войск к вторжению можно будет говорить, если около границ они развернут военные госпитали.

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Авторы статьи добавляют, что "похоже, американские и европейские союзники, особенно Германия и Франция, делают разные выводы на основе одних и тех же разведданных". "США думают, что Путин начнет полномасштабную войну. Европейцы думают, что он блефует", – сказал высокопоставленный немецкий чиновник.

Другие немецкие чиновники заявили, что разногласия менее резкие. "Разные оттенки серого", – сказал берлинский дипломат.

Высокопоставленный скандинавский дипломат отметил, что "нет никаких сомнений в том, что ряд европейских стран более точно соответствует восприятию США".

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Сегодня в Раде глава Минобороны Алексей Резников рассказал, что у границ с Украиной и на захваченной территории Кремль разместил примерно 112 000 военных (около 130 000, если учитывать морской и авиакомпонент).

Замгоссекретаря США Венди Шерман сказала вчера, что "понятия не имеет", принял ли Путин окончательное решение о вторжении или нет, и добавила: "Но мы, безусловно, видим все признаки того, что он все же собирается применить военную силу, возможно, сейчас или в середине февраля".

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Евгений Пилипенко

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